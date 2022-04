“Me estoy terminando de bañar”: la excusa de funcionaria para no prender su cámara en juicio virtual

Durante los primeros meses de la pandemia, diversas actividades se volcaron a plataformas digitales para evitar las aglomeraciones y prevenir la propagación del coronavirus. Sin embargo, luego de dos años, esta dinámica aún se mantiene en algunos sectores.

Recientemente, una particular escena que ocurrió durante un juicio virtual se hizo viral en redes sociales. Según reseñaron medios argentinos, una funcionaria judicial en ese país se excusó por no activar su cámara durante la videoconferencia dando una curiosa respuesta.

El juez que moderaba la reunión dijo: “No la veo. Tiene que poner la pantalla”. Sin embargo, la respuesta de la funcionaria sorprendió a los presentes así como a los internautas que se encontraron con el video en redes sociales. “Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”, respondió la mujer.

La excusa dada por la funcionaria durante el juicio ha motivado todo tipo de reacciones en redes sociales. Incluso, un usuario de Twitter hizo referencia al capítulo de Los Simpson en que Homero responde una llamada desde el trabajo diciendo: “Hable más fuerte que tengo una toalla”.

Una vez más los simpsons lo predijeron pic.twitter.com/mx88ObhF05 — Rocket 🇺🇦 (@rocketpa) April 4, 2022

Así mismo, otros internautas respondieron con críticas, manifestando su inconformidad con las acciones realizadas por la funcionaria, quien optó por bañarse justo en el momento en que se desarrollaba una actividad laboral que requería su participación.

“¿Te das cuenta la impunidad que manejan? Lo dice sin ningún estupor, cero vergüenza. Son los funcionarios estatales mejores pagos y no son capaces de tomarse seriamente su laburo”, escribió @fedetbq. “Uno con dos dedos de frente diría: ‘Pucha, cómo no dijo que no le andaba la cámara o algo así'. Pero no, a ellos ni se les cruza por la cabeza porque saben que lo pueden hacer sin ninguna consecuencia”, agregó el mismo usuario.

“¿Tu trabajo está pautado a una hora, justo se te ocurre bañarte 10 minutos antes de la audiencia? ¿Y nadie dice nada?”, manifestó @virgizaffalon.

Uno con dos dedos de frente diría "pucha, cómo no dijo que no le andaba la cámara o algo así" pero no, a ellos ni se les cruza por la cabeza porque saben que lo pueden hacer sin ninguna consecuencia. — SoloUnPibe (@fedetbq) April 4, 2022

“Termine de bañarse”: el reclamo a un abogado por presentarse en toalla en plena audiencia virtual

En diciembre de 2021, un hecho similar se hizo viral en redes sociales. Un abogado, cuyo nombre no fue revelado, apareció en toalla después de haber tomado una ducha. Con toda naturalidad, el profesional del Derecho continuó haciéndole preguntas a la testigo mientras se secaba el cuerpo.

El torso desnudo del abogado apareció en primerísimo primer plano en la audiencia virtual, acción que generó una evidente incomodidad de parte de los presentes a la audiencia que por unos segundos no supieron qué hacer. Acto seguido, la jueza tomó la palabra y lo interrumpió para reclamarle por lo que consideró una grave falta de respeto.

“Señor defensor, le sugiero que termine de bañarse porque acabamos de verlo desnudo en cámara”, le reclamó la jueza al abogado. “Le ruego que asista a la audiencia o termine de bañarse porque imagínese que eso no se comporta con esta actuación penal”.

Le puso de presente que todo quedó grabado y que, por su falta de respeto con los presentes y con la audiencia en sí, se tomarán medidas de tipo disciplinario. “Qué falta de respeto es esa, acabamos de verlo completamente desnudo en cámara […]. Se supone que está ejerciendo la defensa técnica de una persona privada de la libertad y a cambio de eso se está bañando”, le reiteró la jueza.

Abogado apareció en tolla en plena audiencia virtual mientras interrogaba a un testigo.

La jueza anunció que se solicitará que sea investigado disciplinariamente. pic.twitter.com/BBg7ollJBH — Rafael Pérez-Becerra (@rafaelperezb) December 3, 2021

Pese a la gran evidencia el jurista aseguró, en medio de titubeos, que no se estaba bañando y que atendía con mucho cuidado lo que ocurría en la audiencia, respuesta que molestó mucho más a la jueza: “¿Entonces usted se desnuda para recibir diligencias judiciales?”, le cuestionó.

“Le ruego me disculpe, no sé qué, señoría yo estaba concentrado en la audiencia”, precisó el jurista quien, en muchos apartes de su intervención, hablaba entre los dientes y muy lejos del micrófono, lo que terminó de encender los ánimos de la funcionaria judicial.