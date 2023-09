“Me mutilaron”, mujer demanda a doctores que la hicieron una doble mastectomía por una “disforia de género”

“No creo que los niños puedan consentir que se les quiten funciones corporales esencialmente completas a una edad temprana antes de que sepan lo que eso significa. Me convencieron de una intervención médica de la que no podía entender completamente los impactos y consecuencias a largo plazo ”, declara Hein, quien también dijo que los médicos había declarado a sus padres que si no se realizaba dicha intervención, ella era susceptible de acciones suicidas.

“Esto es una negligencia realmente impactante. Se utilizaron métodos coercitivos para obligar a la familia a aceptarlo, como una representación falsa sobre las consecuencias para la salud mental de no hacerlo. ‘Su hija se suicidará si no aceptan esto’, se les comunicó a sus padres. Los médicos no deberían comportarse de esta manera con niños o familias vulnerables, punto. Los médicos no deberían mutilar y desfigurar permanentemente a niños, punto, sin alguna necesidad médica, que no se presentó en este caso”, declaró Harmeet Dhillon, abogada de Luka, para el Daily Mail.