Médico cubano desmiente a Francia Márquez y le canta la tabla: “La salud en Cuba es un infierno”

La vicepresidenta Francia Márquez se convirtió hace unos días nuevamente en tendencia en las diferentes redes sociales, luego de que no quiso reconocer en una entrevista con SEMANA que Cuba es una dictadura, puesto que enfatizó que ella respeta la soberanía de cada nación.

Igualmente, la líder medioambiental elogió el sistema de salud que tiene actualmente la isla y señaló que le gustaría que se aplicara así en Colombia. Además, destacó que los médicos del país centroamericano son reconocidos a nivel mundial.

Francia Márquez elogió el sistema de salud de Cuba - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas, envía médicos. Usted ha puesto el calificativo, yo no lo pongo así. Yo respeto la autonomía de cada pueblo. Cada pueblo decide cómo se organiza políticamente. Ojalá nosotros pudiéramos enviar misiones de médicos a trabajar y a contribuir en la salud de otros”, precisó la caucana.

Estas declaraciones de Márquez provocaron todo tipo de reacciones y críticas en las distintas plataformas digitales. Incluso, muchos profesionales de salud cuestionaron a la vicepresidenta colombiana.

Uno de los últimos en pronunciarse con respecto a este tema fue Leandro Castellanos, médico internista cubano, quien le cantó la tabla a la caucana y aseguró que el sistema de salud de la isla es un tormento.

La caucanq enfatizó que Colombia debería tener un sistema como el de la isla - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Muchos médicos cubanos desmienten a Francia - Foto: Getty Images

Leandro Castellanos, médico internista cubano, estalló contra la vicepresidenta - Foto: Getty Images/iStockphoto

“En las palabras hay una desconexión total de la realidad. Ella pinta el sistema de salud cubano como si fuera el paraíso, el Edén, cuando realmente es el verdadero infierno. El sistema de salud de Cuba es caótico”, indicó inicialmente en Blu Radio.

Luego, sentenció: “Ella se refiere a la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde van a estudiar latinoamericanos, quienes, por ser inteligentes, no se quedan en Cuba y salen del país. Claro, Cuba crea médicos para venderlos a los diferentes países porque es un buen negocio”.

El médico cubano recalcó finalmente en la emisora que las precarias situaciones económicas del país centroamericano no permiten tener una buena salud preventiva y desmintió a una vez más a Márquez, pues puntualizó que la exportación de profesionales de la salud es un negocio.

“De qué salud preventiva me hablas cuando el hambre es grande. Las enfermedades por las que la gente recurre a hospitales son enfermedades de tercer mundo. Hablamos de neumonía y otras enfermedades infectocontagiosas. Mandar médicos a otros países es un negocio redondo”, concluyó Castellanos.

Francia Marquez tiene molestos a muchos médicos cubanos - Foto: Juan Carlos Sierra / Getty Images

Castellanos indicó que la economía de Cuba no permite tener una salud preventiva - Foto: Getty Images

Otro que no se calló frente a las palabras de Márquez fue el polémico congresista Miguel Polo Polo, quien manifestó hace poco en SEMANA que la líder medioambiental es una desagradecida. Asimismo, señaló que ella nunca hubiera llegado al cargo que tiene en la actualidad si Colombia tuviera un régimen como el de la isla.

El representante también aprovechó la entrevista con este medio para despacharse en contra de la caucana y mencionó que el sistema de salud cubano no exporta médicos, sino esclavos.

“Lo que más me llamó la atención fue la falta de humanidad que tuvo, al mencionar que Cuba no era una dictadura, pero que Colombia sí. Eso me parece muy grave. Si Colombia fuera una dictadura, ella no sería la vicepresidenta”, expresó Polo Polo.

El representante se despachó contra la vicepresidenta Francia Márquez - Foto: SEMANA

Miguel Polo Polo enfatizó que Márquez no ha hecho nada en la vicepresidencia - Foto: Juan Carlos Sierra

Por último, sentenció: “Ella, siendo una empleada doméstica, logró ser vicepresidenta. Ese es el ejemplo más claro de que en este país hay una democracia. Eso es ser muy desgraciado. Eso es insultar a la inteligencia, no solo de los cubanos y colombianos, sino del pueblo latinoamericano. Cuba no exporta médicos y ciencia, Cuba exporta esclavos”.

El congresista reiteró en SEMANA que Francia Márquez no ha hecho nada en la Vicepresidencia de la República, pues a lo único que, según él, se ha dedicado la caucana es a gastar los recursos públicos y a demandar a todas las personas que la insultan.