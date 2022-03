México descarta sanciones económicas contra Rusia porque quiere tener “buenas relaciones con todos”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes primero de marzo tomar represalias económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania, argumentando que busca “mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo”.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, ha asegurado en su rueda de prensa diaria. En este sentido, ha matizado que, hasta el momento, no ha hablado con ninguna de las partes en conflicto.

Para López Obrador, el papel de México es “promover que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU” y “promover el diálogo” y “la paz”. “No podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, ha agregado, reiterando que, en temas económicos, no puede cerrarse el territorio mexicano “a nadie”.

Por último, ha asegurado que México apoya a todos los ciudadanos, incluidos los rusos, porque es un país fraterno “donde se atiende y protege a los perseguidos y refugiados”.

Cabe mencionar que los ministros de Finanzas de los países del G7 abordaron este primero de marzo la discusión de nuevas sanciones contra Rusia, que ya se encuentra bajo una serie de medidas con “impacto masivo” en su economía, informó el titular alemán.

“Hemos intercambiado sugerencias sobre las medidas adicionales que pueden tomarse”, declaró Christian Lindner, precisando que las decisiones tendrán lugar “en los próximos días” y que el objetivo es “aislar a Rusia a nivel político, económico y financiero”.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los países occidentales decretaron una serie de sanciones financieras contra Moscú, entre ellas, excluir a varios bancos rusos de la plataforma interbancaria internacional Swift, crucial para el sistema financiero mundial.

También tomaron medidas para impedir que el banco central ruso apoyara su moneda nacional, el rublo, limitando sus accesos a los mercados internacionales de capitales. Y sumaron numerosas figuras destacadas rusas a las listas de individuos con sus bienes en el extranjero bloqueados.

“La restricción de las actividades del banco central de Rusia ya superó nuestras expectativas (...), el rublo está en caída libre y el tesoro de guerra de Vladimir Putin ha sido duramente golpeado”, se congratuló Lindner, cuyo país preside actualmente el foro del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido).

“Estas medidas tienen un impacto limitado para nosotros pero un impacto máximo para Rusia”, aseveró.

Rusia prepara un decreto para frenar la partida de inversiones extranjeras

“Se ha preparado un proyecto de decreto presidencial para introducir restricciones temporales a la salida (de inversores extranjeros) de los activos rusos”, para “permitir a las empresas tomar decisiones lúcidas” y no bajo “presión política”, indicó el primer ministro ruso Mijaíl Mishusti, citado por las agencias de noticias estatales.

“Esperamos que aquellos que invirtieron en nuestro país puedan continuar trabajando en él”, declaró el jefe de Gobierno ruso en una reunión sobre cuestiones económicos.

Estados Unidos, Europa y los países aliados ha adoptado sanciones de una magnitud histórica contra Rusia por su invasión de Ucrania.

Tras estas medidas, ha comenzado una gran hemorragia de capitales extranjeros de Rusia. La presión aumenta especialmente para los grandes grupos petroleros y gasíferos occidentales presentes en Rusia, país que obtiene la mayoría de sus ingresos de sus divisas de la explotación de sus recursos energéticos.

Las grandes petroleras BP y Shell anunciaron que se retiraban de sus proyectos en Rusia y que vendían las acciones que tenían en compañías rusas.

*Con información de Europa Press y AFP.

