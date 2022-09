México propone crear una comisión diplomática de “alto nivel” para mediar entre Rusia y Ucrania

El ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, propuso ante la Asamblea General de la ONU una comisión diplomática compuesta por jefes de Estado y de Gobierno para reducir la tensión y mediar entre Rusia y Ucrania.

Esta comisión, que acompañaría a los esfuerzos de mediación del secretario general de la ONU, António Guterres, estaría compuesta por líderes internacionales de gran relevancia como el primer ministro indio, Narendra Modi, o el papa Francisco, según dijo Ebrard en su discurso.

La propuesta tiene lugar después de lo que el jefe de la diplomacia mexicana ha calificado como una “parálisis” del Consejo de Seguridad de la ONU, al que ha culpado de no haber prevenido la guerra en Ucrania ni de tomar medidas que paren la agresión o encaminen un proceso diplomático.

“Ante esta parálisis, tuvimos que recurrir a la Asamblea General en una sesión especial de emergencia en la que México, junto con Francia, planteó el marco adecuado para canalizar la ayuda humanitaria (...) que ha sido útil, pero que resulta claramente insuficiente ante la estela de destrucción y sufrimiento que ha dejado la guerra”, dijo Ebrard.

“Por tales razones, el presidente de México (...) propone que una comitiva o caucus de jefes de Estado y de Gobierno aliente y acompañe los esfuerzos del secretario general, para promover medidas de fomento de la confianza entre Rusia y Ucrania”, añadió.

Ebrard señaló que México quiere ofrecer “un canal diplomático complementario” a los existentes, en aras de interactuar con las partes en conflicto.

“Proseguiremos con las consultas necesarias, con el único propósito de poder contribuir, como actor imparcial y de buena fe, a generar el más amplio respaldo posible a las gestiones y buenos oficios del secretario general y de la comitiva”, agregó el ministro de Exteriores mexicano.

Presidente Petro ante la ONU pidió a Rusia y Ucrania que hagan la paz

El presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó su primer discurso como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, para hacer un llamado a la paz por la guerra que libra hace varios meses Rusia en Ucrania.

De la misma manera, el mandatario colombiano convocó no solamente a esos dos países, sino que trasladó el mensaje a América Latina para empezar diálogos que acaben con las guerras, a propósito de la política que tiene su gobierno del Pacto Histórico de la paz total.

“Les propongo y los convoco a América Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario en su declaración ante el pleno de las Naciones Unidas: “Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina, convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz”.

“Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones. Sin justicia social, no hay paz social”, reflexión del jefe de Estado en la ONU.

*Con información de Europa Press.