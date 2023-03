“Mi esposo tuvo un romance con otra mujer y fue lo mejor que nos pudo haber pasado”: el aleccionador relato de una estadounidense

- Foto: Imagen compartida por el diario New York Post

Charity Craig, quien está casada Matt Craig, asegura que la aventura que tuvo su esposo con otra mujer fue “lo mejor que le ha pasado” a su matrimonio y ahora busca ayudar a otras parejas en problemas.

Charity y Matt Craig se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de la iglesia y luego se casaron en 2004 cuando tenían 21 ella y y 25 él.

La aventura

De acuerdo con lo que reporta New York Post, antes de descubrir el engaño de su esposo, Charity asegura que la relación que tenían era de “buenos amigos” y dice que se sentía “felizmente casada”.

En en año 2012, cuando llevaban ocho años de casados Charity descubrió que su esposo, quien estaba trabajando como pastor musical, estaba teniendo una aventura. Según Charity, ella encontró mensajes de texto entre su esposo y otra mujer y afirma que la experiencia fue “devastadora”.

Confrontación y separación

Ella dice que confrontó a su esposo tras su hallazgo. Matt quería quedarse con su familia, dejó su trabajo y cambió su número; sin embargo, la pareja se mantuvo separada durante un año, mientras planeaban divorciarse.

Durante ese tiempo que no estuvieron juntos, Charity fue a sicoterapia y se dio cuenta de que estaba luchando simultáneamente contra dos dificultades personales: la codependencia y la inseguridad.

“No sabía lo infeliz que era e hice terapia”, revela Charity, según el New York Post. “Aunque no parecía tener problemas de ira, usaba el tratamiento silencioso como una forma de control y manipulación. He pasado innumerables horas convirtiéndome en una mejor versión de mí misma”.

De acuerdo con Charity Craig, su esposo Matt también invirtió un buen tiempo trabajando en él mismo. “Trabajaba más de 60 horas a la semana en un puesto de alto estrés”, asegura Matt. “Pasé más tiempo en el trabajo que con mi familia. Estaba luchando entre mi familia y mis sueños de seguir una carrera musical”. “No quería perder a mi familia y no quería lastimar a la otra mujer”, confiesa.

La reconciliación

Un año después los dos se reencontraron y seguían sintiéndose atraídos, el uno por el otro.

“Tuvimos un año de recuperación antes de sentir que las cosas podían volver a la normalidad. Fui a terapia y leí libros de autoayuda. Hice todo lo posible para recuperar su confianza. Dejaba mi teléfono sobre la mesa, hacia arriba”, dice Matt.

Ambos coinciden en que lo que ocurrió, les ayudó a ser una pareja y una familia mejor: “Ha sido increíble. Ha ayudado a nuestra familia. Entiendo completamente sus emociones y puedo ser abierto con ella”, dice Matt.

Además, él reconoce que es un tema que sigue siendo delicado entre los dos y que él aporta para que la herida sane: “Tienes que ser paciente y no puedes enojarte o impacientarte cuando ella quiere volver a hablar de eso o se derrumba emocionalmente. Le pedí que volviera a estar conmigo en el Día de San Valentín en 2013″.

Charity ahora trabaja como una coach, ayudando a otras parejas casadas a superar la traición y la infidelidad.

“A través de mi desordenada historia de amor, descubrí el Amor profundo. Ahora, empodero a las mujeres para que tengan el coraje de sanar, restaurar y transformar sus matrimonios después de la infidelidad” dice en su sitio web Charity.

Charity describe lo en qué se convierte muchas veces el matrimonio“Éramos dos recipientes vacíos que intentaban chuparse la vida el uno al otro”, dice. Y asegura que cada persona debe procurar encontrar lo mejor para sí mismo, aun dentro de una unión en pareja: “Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia felicidad”.