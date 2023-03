Se fue de vacaciones sin su esposo y no lo extrañó, a su regreso tomó radical decisión

Stephanie Hanson, una mujer en el Reino Unido, se fue de vacaciones con sus mejores amigas a Cefalonia en Grecia, para celebrar su cuadragésimo cumpleaños. Stephanie, quien es madre de cuatro hijos, cuenta que durante sus vacaciones no extrañó a su esposo, en lo más mínimo, y tan pronto volvió a verlo decidió divorciarse.

¿Qué pasó?

La mujer cuenta que durante sus vacaciones, la sola idea de regresar a casa con su esposo le parecía difícil de digerir: “Tuve un momento de claridad en el hotel, pensando que había sido miserable en mi matrimonio desde que podía recordar”, dijo Hanson, quien ahora tiene 41 años, de acuerdo con el testimonio que comparte el diario estadounidense New York Post.

“La estaba pasando muy bien con las chicas, y la idea de volver a casa con mi esposo era horrible”. Stephanie dice que fue un momento específico, en el que estaba frente a la piscina del hotel, en el que se dio cuenta de cómo era realmente su vida.

“Estaba en la peor forma de mi vida, y me di cuenta de que en casa era miserable, así que hice algo al respecto”, asegura Stephanie. - Foto: Imagen compartida por New York Post

“Recuerdo haber pensado... que realmente extrañaba a los niños, pero no extrañaba a mi esposo”, dice. “Estaba en la peor forma de mi vida, y me di cuenta de que en casa era miserable, así que hice algo al respecto”.

El regreso a casa

De acuerdo con Stephanie, tan pronto llegó a casa le notificó inmediatamente a su esposo que iba a terminar su matrimonio: “Cuando volé de regreso, terminé todo allí mismo, y supe que había tomado la decisión correcta cuando vi su reacción”.

Según su testimonio, el final de su matrimonio se convirtió para ella en una oportunidad para hacer un cambio total de imagen.

“Después de dejar a mi exesposo, lo siguiente que tenía que hacer era perder peso”, asegura Stephanie. “Las fotos de las vacaciones me hicieron ver en qué horrible estado estaba, así que comencé a hacer ejercicio en casa y cambié mi dieta”.

Una nueva vida

Stephanie Hanson decidió iniciar una rutina de ejercicios tan pronto empezó el nuevo capítulo de su vida, igualmente comenzó a cuidar su dieta, y dice que pasó de pesar 107 kilos a 76: “Fue difícil al principio, pero la motivación de estar recién soltera me ayudó”, recuerda.

Según su testimonio, compartida también por el diario británico The Mirror, la mujer cambió el chocolate, las comidas para llevar y los platos a base de mantequilla por carnes magras, por pescado, ensaladas y sopas.

En el amor Stephanie se dio también una nueva oportunidad. Conoció a un hombre llamado David, a través de Facebook Dating y los dos han estado juntos desde entonces.

Según su testimonio, tan pronto se conocieron se entendieron muy bien: “Nos llevamos bien de inmediato. Lo conocí a la mitad de mi viaje de acondicionamiento físico, pero eso no le importaba, me amaba tal como era”, dice.

Las vacaciones

Para esta mujer, las vacaciones que tomó con sus dos mejores amigas en mayo del año 2022 en Grecia fueron fundamentales para tomar la decisión.

En el amor Stephanie se dio también una nueva oportunidad. Conoció a un hombre llamado David (en la imagen), a través de Facebook Dating y los dos han estado juntos desde entonces. - Foto: Imagen compartida por New York Post

“Si no me hubiera ido de vacaciones, todavía estaría atrapada en un matrimonio con un hombre al que ya no amaba, así que para estar donde estoy ahora, no podría estar más feliz”.