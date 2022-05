Militar ucraniano reveló que Putin sobrevivió a un intento de asesinato reciente en el Cáucaso

En medio de la creciente tensión que se vive en Europa y el resto del mundo por la guerra desatada en Ucrania, y que tiene su peor momento desde la invasión rusa al territorio de ese país hace más de 85 días, medios internacionales revelaron las declaraciones de un alto mando militar ucraniano, quien reconoció que recientemente el líder ruso Vladimir Putin se salvó de un intento de asesinato que no salió a la luz en su momento.

Según recoge un medio local ucraniano, el Ukrainska Pravda, el alto líder militar que entregó la reveladora información fue el mayor general Kyrylo Budanov, actual jefe de los servicios de Inteligencia de Defensa de Ucrania, quien refirió detalles del fallido intento por acabar con la vida del polémico líder ruso, hoy objeto de múltiples sanciones por parte del mundo occidental.

De acuerdo con lo advertido por Budanov, en información a su vez retomada por medios estadounidenses como el New York Post, el intento de asesinato en contra de Putin ocurrió en la región del Cáucaso, pocos días después del inicio de la ofensiva rusa en el territorio ucraniano, invasión que está próxima a completar dos meses desde su inicio.

“Hubo un intento de asesinar a Putin”, afirmó el exlíder de la inteligencia ucraniana en declaraciones recogidas por el New York Post, señalando que los responsables fueron autoridades de los países comprendidos en esa región, en la que se comprenden países como Armenia, Azerbaiyán, Georgia y parte de Rusia, ubicada entre los mares Negro y Caspio.

En ese sentido, sin entregar detalles sobre los autores del intento fallido en contra de Putin, hoy señalado de padecer múltiples enfermedades de importante complejidad, el líder militar advirtió que este ocurrió hace cerca de dos meses y que se ha mantenido, hasta el momento, en un celoso secreto.

Aunque el medio reveló solo pequeños apartes de las declaraciones de la entrevista con Budanov, esta ha comenzado a despertar una creciente expectativa e interés, bajo la promesa de que, el próximo martes, cuando se revele la totalidad de esta, se puedan conocer nuevos detalles de la información que guarda Ucrania sobre el estado del líder ruso, en la que se habla incluso de su eventual pronta salida del poder, en un hecho que responde a los rumores crecientes sobre el rápido deterioro de su estado de salud.

De acuerdo con lo afirmado por el New York Post, Ukrainska Pravda, medio que obtuvo las declaraciones de la entrevista completa con el exjefe de inteligencia ucraniano, saldrá a la luz el próximo martes, advirtiendo sobre el atentado que, pese a la existencia de la información, en carácter reservado, es un hecho que tampoco se ha logrado comprobar.

El informe sobre el intento de asesinato en contra de Putin salió a la luz en el marco de los múltiples señalamientos que han comenzado a emerger sobre el estado real del líder de Moscú, sobre quien se afirma que ha comenzado a padecer ciertos niveles de demencia, párkinson y algún tipo de cáncer, sobre el que no existe información unánime, pero que sí ha significado que el mandatario esté acompañado de forma casi que permanente por miembros de cuerpos sanitarios.

En ese mismo sentido, el Post advirtió que Putin se sometió recientemente a una intervención quirúrgica, en la que se buscó drenarle algunos líquidos abdominales, surgidos en el marco de su dolencia oncológica.

Aunque algunos informes han referido patologías cancerígenas de tipo gástrico, otras han referido el padecimiento de una suerte de cáncer de origen sanguíneo, que incluso ha sido corroborada por algunas personas afectas y próximas al régimen de Vladimir Putin.

En declaraciones previas entregadas por el alto mando militar a medios internacionales, y retomadas también recientemente por el New York Post, se afirma que al interior de las autoridades ucranianas, pese a las preocupaciones del día a día por el ataque ruso, se mantiene viva la esperanza de un pronto relevo de poder en Rusia, advirtiendo la imposibilidad de Putin de seguir, según algunos, dirigiendo su país, por lo que se espera que muy posiblemente sea relevado a través de un proceso gradual.

Si bien se habla de un eventual golpe de Estado, también se advierte que la transición se daría de manera gradual para evitar una afectación aún mayor de la imagen de estabilidad al interior del país.

Según la publicación del New York Post, este no sería el primer plan de asesinato que se desarrolla en contra del líder ruso, pues en el pasado, y remitiéndose a documentos de 2017, la publicación precisa que el líder ruso ha sobrevivido al menos a cinco intentos de asesinato; no obstante, frente a un eventual nuevo atentado, este no ha mostrado preocupaciones por su seguridad.

Ucrania sigue abogando por la solidaridad mundial

En medio de los cruentos hechos que se desarrollan en Ucrania, el líder de ese país, Volodímir Zelenski, ha elevado nuevos llamados a la solidaridad y el respaldo internacional y, en escenarios como el Foro Económico Mundial en Davos, donde participó en forma virtual, expresó la necesidad de que el mundo no quite la lupa frente a lo ocurrido en su territorio.

En su llamado, Zelenski apuntó a la necesidad de que las empresas extranjeras se retiren totalmente de Rusia, refiriendo a la vez la necesidad de que su país pueda contar con aportes adicionales, estimando en 5.000 millones de dólares las necesidades financieras mensuales.

Para Zelenski, más allá de las acciones de Rusia, la imposición de sanciones contundentes mostrará al mundo que cualquier agresor que arremeta contra estados vecinos tendrá claras y contundentes acciones de castigo.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.