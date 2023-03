“Mire con atención al cielo”: tras fallo de CPI, expresidente ruso Medvedev amenaza con apuntar a La Haya con misiles nucleares

Este lunes 20 de marzo, el expresidente de Dmitry Medvedev amenazó con apuntar a La Haya, en Países Bajos, con misiles hipersónicos de capacidad nuclear, después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania, el viernes pasado.

¿Qué pasó?

La orden de captura emitida el pasado viernes 17 de marzo por la Corte Penal Internacional (CPI) responde a los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, específicamente el delito por el que se le culpa es la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Es la primera vez que se emite una orden de arresto contra el líder de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, conformado por Rusia y otros cuatro países como miembros permanentes: China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Según informa Newsweek, Medvedev aseguró que la decisión de la CPI tendrá consecuencias “monstruosas” para la guerra internacional, ya que dijo que apuntaría a la corte con misiles hipersónicos con capacidad nuclear. - Foto: via REUTERS

“Miren cuidadosamente al cielo” habría escrito Medvedev, dirigiéndose a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, en respuesta, amenazando con lanzar el misil hipersónico antibuque Onyx desde un barco ruso a la sede de la corte.

“Todos caminan bajo Dios y los misiles. Uno bien puede imaginar el uso directo de un Onyx hipersónico del Mar del Norte por parte de un barco ruso en el juzgado de La Haya”, advirtió el expresidente, que actualmente es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

Una potencia nuclear

El expresidente habría asegurado en un chat, que está siendo difundido por varios medios de comunicación, que los jueces de la Corte Penal Internacional “se emocionaron en vano”. Y se burla de los hechos, diciendo que Rusia es una potencia nuclear “Mira, dicen, somos valientes y levantamos la mano contra la mayor potencia nuclear”.

Medvedev era visto como un liberal del Kremlin, capaz de conciliar con occidente. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado su talante intransigente. - Foto: Getty Images

Y reiteró una vez más su amenaza, no sobre un país sino sobre la organización internacion: “La corte es solo una organización internacional miserable, no la población de un país de la OTAN. Es por eso que no comenzarán una guerra. Tendrán miedo. Y nadie sentirá lástima por ellos. Entonces, jueces de la corte, mire cuidadosamente al cielo”, agregó Medvedev.

¿Quién es Medvedev?

Imediatamente después de que se emitiera la orden de arresto a Putin, el expresidente habría comparado la sentencia con papel higiénico: “La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin. No es necesario explicar dónde se debe usar este papel”, escribió en Twitter, agregando un emoji de papel higiénico.

Vladimir Putin ha sido presidente de la Federación Rusa desde el año 2000 de forma casi ininterrumpida, a excepción de un periodo en el que ejerció como primer ministro, entre los años 2008 y 2012, justo en ese periodo Medvedev fue presidente el presidente del país, mientras que Vladimir Putin hizo las veces de primer ministro, aunque para muchos analistas Putin fue en realidad el presidente en la práctica durante ese periodo.

Medvedev era visto como un liberal del Kremlin, capaz de conciliar con occidente. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado su talante intransigente.