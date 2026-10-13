Momentos de terror tras fenómeno poco común y peligroso que apareció en el cielo: “Gran poder de Dios”

Tres videos difundidos por Red de Emergencia ONG muestran cómo distintos objetos salen volando y giran en el aire durante un episodio de fuertes vientos en Santiago, Chile. En una de las grabaciones se escuchan las voces de personas que observan la escena con temor, mientras una mujer exclama: “Gran poder de Dios”.

Las impactantes imágenes de las fuertes inundaciones en lujoso sector de Santiago de Chile

Objetos volando en círculos quedaron registrados en video

Las primeras imágenes fueron compartidas por la organización a las 5:23 p. m., hora de Chile, y muestran objetos que son levantados por el viento y comienzan a girar. La escena llamó la atención por el comportamiento de los elementos y por las reacciones de quienes presenciaron el fenómeno.

Junto a uno de los registros, Red de Emergencia ONG publicó el mensaje: “Lluvias y rafagas de viento vuelan techos en terminal sur de Santiago”.

En ese momento, la entidad no ofreció mayores explicaciones sobre lo sucedido. Mientras tanto, usuarios de X reaccionaron con sorpresa ante las imágenes que circulaban en la plataforma.

Una tercera grabación muestra el episodio desde una distancia mayor. En ella se aprecia cómo varios objetos describen giros en el aire, mientras las personas que graban expresan su preocupación. Entre las voces se distingue la frase “Gran poder de Dios”, pronunciada por una mujer.

La explicación preliminar sobre el fenómeno

Aproximadamente una hora después de compartir los primeros videos, Red de Emergencia ONG informó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) había identificado preliminarmente el fenómeno como un tornado de baja intensidad.

“DMC confirmo que un Tornado F0 fue el fenómeno que paso por Estación Central esta tarde”, señaló la organización en X.

En el reporte difundido se indicó que el evento ocurrió el 13 de octubre de 2026, alrededor de las 4:30 p. m., en el sector Alameda, comuna de Estación Central. La clasificación preliminar fue EF-0, con vientos estimados entre 105 y 137 kilómetros por hora.

Sobre los posibles efectos, el informe describió “Daños leves. Algunas tejas caídas y otras pequeñas piezas de los techos arrancadas, daños en canaletas y revestimiento, ramas de árboles rotas y árboles poco profundos arrancados”.

¿Fue un tornado o pudo tratarse de otro fenómeno?

La propia organización compartió posteriormente una precisión sobre la incertidumbre que rodea el caso. Según explicó, en uno de los registros no se observa una nube en forma de embudo ni una conexión visible entre la tormenta y el suelo mediante un vórtice, es decir, una columna de aire giratorio.

Por esa razón, planteó que también podría tratarse de un gustnado, un remolino que se forma en el frente de una ráfaga de viento, o de un microburst, una corriente de aire que desciende con fuerza y se dispersa al llegar al suelo.

“La información aún es preliminar y debe ser actualizada con estudios”, advirtió la entidad.

Por ahora, los videos muestran la fuerza del viento y las reacciones de quienes presenciaron el episodio, mientras la clasificación definitiva del fenómeno permanece pendiente de una evaluación técnica.