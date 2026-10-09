Las impactantes imágenes de las fuertes inundaciones en lujoso sector de Santiago de Chile

Una inusual inundación puso en emergencia este jueves las calles de un acomodado municipio de Santiago de Chile y dejó al menos seis heridos, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, según informaron este viernes las autoridades chilenas al hacer el balance de los hechos.

El fuerte torrente causado por intensas lluvias impactó principalmente la zona de Las Condes, en el noreste de la capital chilena de siete millones de habitantes. Arrastró decenas de vehículos que quedaron atrapados entre lodo, piedras y desechos. Algunos vecinos intentaban rescatar sus autos, constató la AFP.

“Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes”, informó el presidente chileno José Antonio Kast en X.

Una andanada de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por el sector San Carlos de Apoquindo, sector del oriente de Santiago. Foto: Anadolu via AFP

Germán Codina, delegado presidencial en Santiago, dijo a la prensa que se han reportado hasta el momento “seis lesionados”, incluido “un menor de un año con una fractura”, de acuerdo al balance entregado por las autoridades tras la emergencia.

La Región Metropolitana de Santiago registra fuertes lluvias con tormentas eléctricas desde el martes. Según los expertos climatológicos, esta es la zona del país austral que registra más precipitaciones a lo largo de un año.

“Esta lluvia era absolutamente inesperada (...), venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte”, dijo a periodistas Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes.

Una andanada de agua, barro y piedras descendió la tarde de este jueves por el sector San Carlos de Apoquindo, sector del oriente de Santiago. Foto: Anadolu via AFP

Las inusuales lluvias se dan en medio de este fenómeno que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico, y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta. Según la ONU, este podría ser El Niño más fuerte desde hace medio siglo.

“El daño ha sido brutal, la cantidad de autos destruidos, las casas que están completamente inundadas de barro. Hay caminos, hay calles de este sector que tienen más de un metro de barro”, dijo a la prensa Louis de Grange, ministro de Obras Públicas. Los bomberos se movilizaron para rescatar a personas atrapadas en vehículos, viviendas y en una universidad que quedó aislada.

En la zona se ubican varias clínicas privadas y el estadio del club de fútbol Universidad Católica. El gobierno “está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados”, dijo en una breve rueda de prensa el secretario de gobierno José Francisco Lagos.

Con información de AFP.