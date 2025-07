Más allá de la actuación, Warner demostró su versatilidad en el mundo de la música. En 2015, ganó un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de R&B Tradicional. Este reconocimiento lo obtuvo por su colaboración con Robert Glasper y Lalah Hathaway en una versión del tema “Jesus Children of America” de Stevie Wonder .

Después del lamentable suceso, los mensajes en redes sociales no se han hecho esperar. “Devastado por la noticia del ahogamiento de Malcolm-Jamal Warner. Fue un verdadero ícono, desde The Cosby Show hasta su música. Que en paz descanse”, “Malcolm fue un actor increíble. Mis condolencias están con su familia y amigos”, “”Se fue demasiado pronto. Todo mi cariño para su familia y amigos.“ “Estoy muy triste. He estado viendo mucho Community y me encanta su personaje de Andre. Es una noticia terrible”, son algunos de los comentarios que reunió el medio EL UNIVERSAL sobre la muerte del querido actor.