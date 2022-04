Mujer con cáncer se desmayó en una iglesia y otra feligresa la robó

En Argentina no salen del asombro, luego de que una mujer de 76 años que padece de cáncer y se encontraba rezando en una iglesia, fuera robada por otra feligrés en momentos en que ella se desmayó.

La delincuente se encontraba en la silla de atrás de donde se encontraba la mujer y terminó hurtando unas bolsas que contenían unos medicamentos vitales para el tratamiento contra el cáncer, así como unos estudios médicos que le habían realizado.

Antes de empezar a robar las pertenencias, la ladrona se encomendó al cielo y se echó la bendición.

Luego salió caminando como si nada de la iglesia, aunque todo ya había quedado registrado en una cámara de seguridad ubicada en el lugar.

En entrevista con el medio argentino Telefe Noticias, una de las hijas de la mujer que padece cáncer, narró que por fortuna en estos momentos su familiar se encuentra bien.

Además, contó que su madre estaba con otra de sus hijas en la iglesia, pero que estaba ubicada en una silla más adelante, razón por la que no se enteró inicialmente que su familiar se había desmayado, y menos, que la habían robado.

“Entré tres minutos después a la iglesia, cuando yo vi a mi hermana desesperada que salió del lugar diciéndome: ‘las bolsas, no ha visto a una mujer o alguien que salió con las bolsas’, me dice. Y no había nada. Pido las cámaras de seguridad de la catedral y ahí es donde vemos el video de seguridad donde muestra que fue una mujer que nos robó”, indicó al citado medio la hija de la mujer a quien robaron.

La mujer pidió a la ladrona que por favor devuelva una carpeta que contiene una documentación con unas órdenes médicas para retirar una medicación oncológica.

Además dijo en Telefe Noticias que, según información que ha recibido, la ladrona sería una habitante de calle, aunque ello no ha sido confirmado.

“Hablando con mi mamá me comentó que esta mujer se había acercado antes del suceso y le había comentado a mi madre su situación, y ella sabía la situación que estaba pasando”, agregó la hija de la mujer en la entrevista.

“Sin miedo, métale la puñalada”

La inseguridad sigue azotando a la ciudadanía en Bogotá. Esta vez, un grupo de delincuentes que fingió una borrachera intentó atracar este martes en la noche a varios pasajeros en la estación de TransMilenio Calle 161, ubicada en la Autopista Norte, en el sector de Toberín, localidad de Usaquén.

De acuerdo con uno de los pasajeros que iba a bordo del articulado, los delincuentes simularon estar ingiriendo licor y, cuando el bus se detuvo en la estación de la Calle 161 y abrió sus puertas, inmediatamente los cuatro individuos empezaron a atracar y agredir a los pasajeros.

“Ellos estaban dentro del TransMilenio y estaban tomando aguardiente (...), yo tenía mi celular cuando vi que él me lo iba a rapar, y me propinó un botellazo en la cabeza”, contó a Noticias Caracol uno de los pasajeros que iba en el articulado, y aseguró que forcejeó con uno de los delincuentes, tratando de evitar que lo robaran.

Además, narró que los delincuentes también asaltaron al menos a tres personas más.

De acuerdo con el pasajero, quien resultó herido, mientras forcejeaba con uno de los sujetos, su cómplice le gritaba: “Sin miedo, métale la puñalada. Y me alcanzó a propinar las dos puñaladas a este lado -en el brazo izquierdo-”.

Gracias a la oportuna reacción de los policías que estaban presentes en la estación de TransMilenio, fueron capturados tres de los cuatro presuntos delincuentes, quienes posteriormente fueron trasladados a la URI de Paloquemao.

Entre tanto, el pasajero herido fue llevado a un centro hospitalario, debido a las heridas en su brazo y su cabeza.