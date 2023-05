Mujer de 28 años fue mutilada hasta la muerte por una jauría de perros en Reino Unido

Se cree que una mujer que fue mutilada hasta la muerte por los ocho animales que paseaba en un parque de Surrey fue asesinada por su propio perro de raza American Bully.

Testigos del horrible ataque dijeron que los perros se convirtieron en una manada de “lobos” cuando atacaron a Natasha Johnston, de 28 años, en el lugar de belleza Gravelly Hill en Caterham el 12 de enero.

Murió de múltiples mordeduras en el cuello, incluida una que le perforó la vena yugular, según los informes oficiales. Ocho perros fueron incautados en la escena del frenético ataque.

La policía confirmó que el perro de la Sra. Johnston fue el único animal que murió y creen que es un American Bully XL.

Ocho perros fueron incautados en la escena del frenético ataque. - Foto: Getty Images / South_agency

Las autoridades continuaron reteniendo a otros cinco perros luego del informe forense de un veterinario, pero dos perros salchicha incautados fueron devueltos a su dueño el mes pasado.

Un portavoz de la policía de Surrey dijo: “Ahora hemos recibido un informe veterinario forense y esto se ha compartido con el forense de Surrey”. “Como resultado de esto, dos perros (ambos Dachshund) fueron devueltos a su dueño a fines de abril y un perro, que pertenecía a la difunta, fue puesto a dormir”.

“Los otros cinco perros permanecen en perreras privadas y estamos hablando con sus dueños sobre las recomendaciones del informe”, agregó el portavoz.

Se cree que la raza del perro que fue puesto a dormir es un American Bully.

“Además de la actualización sobre el estado de los perros incautados, no tenemos más comentarios o actualizaciones sobre esta investigación, ya que ahora pasó a la oficina del forense y se cubrirá como parte de la investigación”.

Se cree que la raza de perro que fue puesta a dormir es un American Bully XL. - Foto: Getty Images

Uno de los perros era un Leonberger que, de hecho, apareció en un programa de televisión de la BBC sobre cachorros problemáticos, y fue rebautizado como Shiva porque era muy rebelde.

La mascota apareció con su dueña, Delia Lewis, en 10 Puppies and Us de BBC Two en 2017. Originalmente llamada Maple, fue filmada corriendo por la casa de la psíquica profesional Sra. Lewis y yendo al baño en la alfombra.

La Sra. Lewis publicó en las redes sociales después del incidente que su perro, cuyo nombre tuvo que cambiar debido a su comportamiento rebelde, era “uno de los desaparecidos”.

Ella agregó: “Ella es una Leonberger, por favor, si tiene alguna información, dígame a dónde ir o qué hacer”.

Ahora bien, el ataque generó dudas sobre las diferentes reglas del consejo sobre la cantidad de perros que una persona puede pasear a la vez. La mayoría de los consejos varían entre cuatro y seis perros.

Una fuente cercana al caso le dijo al Daily Mail: “Simplemente tenía demasiados perros”. No puedes tener el control con esa cantidad de perros. Si pasa algo, es como si te atacaran siete lobos pequeños.

“Los perros estaban frenéticos, actuando como una manada y yendo a por lo que estaba delante de ellos”.

Uno de los perros había atacado y mordido momentos antes a otra mujer que paseaba a su propio perro, y ella huyó herida.

Se cree que la Sra. Johnston pudo haber caído bajo el ataque de los siete u ocho perros que estaba paseando.

Florida: refugio de animales está impregnado de una bacteria mortal, cientos de perros están en peligro

En otros hechos, desde el pasado mes de marzo, un brote de una bacteria altamente contagiosa y potencialmente mortal ha obligado a un refugio de animales del condado de Miami-Dade a suspender algunos de sus servicios.

El refugio de Miami-Dade Animal Services en Doral está repleto de perros, y esto está teniendo un efecto inesperado en la población de cuatro patas.

Streptococcus equi zooepidemicus es el nombre de una bacteria que arrasa la perrera, y el veterinario jefe de la instalación está luchando contra el tiempo para tratar a los más de 500 perros con antibióticos dentro de una instalación destinada a albergar solo la mitad de perros.

“Es una enfermedad que se contagia a través de las vías respiratorias, por lo que es muy fácil transmitirla en un lugar como un refugio”, dijo la veterinaria jefe de Servicios para Animales de Miami-Dade, María Serrano.

“Los perros que tienen esta enfermedad experimentan fiebre, letargo y signos respiratorios como secreción nasal, y a veces viene con sangre, a veces estornuda con sangre” - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Los perros que tienen esta enfermedad experimentan fiebre, letargo y signos respiratorios como secreción nasal, y a veces viene con sangre, a veces estornuda con sangre”, agregó.

Hasta ahora, dos perros ya han muerto por síntomas consistentes con la bacteria, y eso es mientras la gente del refugio está tratando de correr la voz entre la comunidad.

“No es algo para estar muy preocupado por la salud de las personas, es mayormente en los perros que están confinados en un ambiente de refugio”, dijo Serrano.

Debido al brote, se han suspendido algunos servicios públicos, como la clínica de bienestar que está en el lugar y la cual se enfoca en servicios de esterilización, castración y vacunación.

Además, los equipos no responderán a las nuevas solicitudes de recogida de perros callejeros ni a la recepción de nuevas mascotas en el sitio.

El refugio se enfoca en reducir urgentemente la población de mascotas dentro de las perreras para frenar la amenaza.

“Si alguien puede ayudarnos, sería acogiendo y adoptando a alguno de estos perros”, dijo Serrano. “Nuevamente, toda nuestros animales serán tratados, por lo que estarán protegidos”.