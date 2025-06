Mujer descubre a su novio “infiel” engañándola y la forma vergonzosa en que lo expuso se hizo viral

“Tenía muchas sospechas, pero no tenía ninguna prueba contundente de que me estuviera engañando”, dijo Melissa. Al parecer, el hombre le dijo a la mujer a la que le estaba enviando mensajes que no tenía redes sociales, pero ella se mostró escéptica. “Fue horrible, sobre todo verlo llamarla con esos apodos cariñosos que me da a mí”, agregó.