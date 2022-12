Mujer descubrió que su esposo le estaba siendo infiel a varios metros; usuarios le piden tutorial para aprender

“Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”, dijo la tiktoker.

Desde que las redes sociales empezaron a convertirse en un medio por el cual se comparte contenido de diferente tipo, los usuarios se encargaron de difundir masivamente varias de estas piezas hasta el punto de convertirlas en tendencia.

Por ello, tips de belleza hasta bromas en familia son posibles de ver en los escenarios de interacción social; de hecho, hace poco un hombre llamó la atención internacional por su creativo disfraz de árbol de Navidad en pleno metro de Nueva York. Ahora, en TikTok, una usuaria comenzó a ser mencionada tras dar a conocer la peculiar forma con la que descubrió que su compañero sentimental le fue infiel.

“Así fue como lo descubrí”, escribió la internauta que se hace llamar en la red social china como Mami Rose.

A través de un video, la mujer señaló que, supuestamente, logró dar con el paradero de su pareja gracias a una aplicación de su dispositivo celular. Según las declaraciones, la tiktoker se dio cuenta de todo porque notó que su esposo se quedó por varios minutos “apreciando” un paisaje fuera de casa, así que quiso salir al balcón para ver qué estaba sucediendo.

En un principio, el hombre se encontraba afuera observando la naturaleza, pero la mujer sacó su teléfono celular y con la cámara comenzó a darle zoom para ver con más detalle a su esposo. Fue entonces cuando observó que su compañero estaba chateando.

“Yo no creo en nadie y tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía”, dijo la centroamericana.

Por lo general, los celulares tienen un alcance mínimo para no perder la definición de la imagen en su cámara. Sin embargo, en esta oportunidad, lo que se ve es que el aparato tecnológico logró enfocar por completo y a metros el chat del hombre, donde se puede leer que estaba hablando con otra persona llamada Nicole en el dispositivo móvil.

“Cállate la boca, muchacha”, manifestó la tiktoker luego de ver que en la caja de mensajes había emojis de amor. Enseguida, tomó una captura de pantalla y se la envió a su pareja.

Al momento en el que el hombre recibió el mensaje de su esposa, volteó a mirar en dirección al balcón de manera comprensiva. Entonces, comenzó a caminar desconcertadamente tras ser captado.

En menos de una semana que se publicó el video se viralizó y ya tiene más de 33 millones de visualizaciones, más de cuatro millones de ‘Me gusta’ y miles de comentarios.

Entre los puntos de vista más destacados se encuentran: “Dónde compro ese celular. No lo quiero, lo necesitó”; “Bárbaro, y qué celular es ese jaja”; “Me puedes enseñar un tutorial de cómo hacer eso, por favor”; “Por fin le dan un buen uso a esas cámaras”; “Cuánto cuesta este celular, lo necesito jaja para ver desde lo lejos”, se lee en TikTok.

A continuación, el video tendencia que muestra la manera como una mujer descubrió que su esposo le estaba siendo infiel a varios metros de distancia:

Destruyó el carro de su novio por infiel

A través de un video quedó consignado el momento en el que, tras ver a su novio serle infiel, una mujer mexicana no tuvo reparo y con un destornillador comenzó a dañar el automóvil de su pareja; dándole punzadas a la parte delantera para desprender las bombillas.

Luego de quitar parte de las luces, no quedó conforme y comenzó a abrirle huecos al parabrisas y la ventana trasera de la que parece una camioneta de color negro. Además, esto sucedió mientras varios transeúntes pasaban.

Después de despacharse por completo, la mujer terminó con una sonrisa al haber cumplido con su cometido. Precisamente, por las expresiones gestuales de la dama, el video se viralizó.