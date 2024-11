Mujer revela que los hombres intentan tener citas con ella por la vista que tiene su apartamento: “lo mejor del mundo”

En un video que tiene 54.000 vistas, ella afirma que la característica especial atrae a pretendientes ansiosos por invitarla a salir, viendo un partido juntos. “ Muchas personas me han enviado mensajes en Instagram sobre el apartamento”, dijo Oberhauser a What’s The Jam.

Mientras buscaba un apartamento, a Noemí no le preocupaba vivir justo enfrente de un estadio. No obstante, al verlo por primera vez, quedó fascinada.

“El primer piso que visité no tenía vistas al estadio, así que en ese momento ni siquiera sabía que estaba ahí. Más adelante, me informaron que todos los apartamentos estaban ocupados, y me enviaron un vídeo de uno nuevo que sí tenía vistas al estadio”, dijo.

Dreams really do come true - who‘s ready for arsenal tomoz? #premierleague #taylorswift #dreamcometrue #views #viral #fyp #brentfordgirl

La mujer también se refirió a su pasión por el fútbol: “Siempre he apoyado al Brentford. Antes no me interesaba demasiado el fútbol, pero ahora me apasiona. ¡Incluso me pongo al día con los partidos cuando estoy en el extranjero!”.