Mujer salió a bailar y regresó a la casa con una pierna dislocada, esto fue lo que pasó

Salir a una discoteca es una de las alternativas que la vida nocturna ofrece para escapar de la cotidianidad, y aunque lo ideal es que no pase nada malo, de vez en cuando se presentan situaciones en donde la salud puede llevarse la peor parte de la salida , como lo ocurrido con la tiktoker mexicana, Arehua .

¿Qué fue lo que le pasó a la mujer?

No obstante, cuando la mujer estaba bailando empezó a sentir un fuerte dolor en una de sus piernas, por lo que tuvo que regresarse “temprano” a su casa . Sin embargo, la joven no sabía porqué le había dado ese dolor.

Un giro inesperado alteró sus ‘pasos prohibidos’

“Pero, unos cinco minutos después me empecé a marear”, agrega la Tiktoker. “De la nada me dio mucho frío y empecé a sentir el dolor” , continúa expresando la mujer su experiencia en la noche de baile. Luego de esto las imágenes del establecimiento se acaban y el video ahora muestra a la joven dentro de un vehículo.

“Tanto (dolor) que tuve que pedir un Uber de lo mal que me sentía”, seguía contando la mujer, además de precisar que el conductor la acompañó a comprar pastillas en la farmacia. “De verdad, no saben lo que estoy sufriendo” , continuó declarando en su Tik Tok.

Luego de ir por los medicamentos para el dolor, la joven se veía cada vez más adolorida llegando a decir “a este punto me enfrié completamente y el dolor era irreal” . Después se le ve en el ascensor yendo hacia su apartamento mientras se sigue quejando del dolor. Ya en su cama se lamenta por haberse ido de la fiesta tan temprano.

Por último, en el video la mujer dice: “Me tuve que ir temprano porque me disloqué una pierna... como me lastimé, pues ahora no puedo ir al gimnasio”.