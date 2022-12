Mujer se encontró con el accidente fatal de su padre, quien no logró llegar por ella al aeropuerto en Puerto Rico

Un lamentable hecho se presentó en Puerto Rico, cuando un hombre de 78 años falleció después de un accidente de tránsito en el puente Teodoro Moscoso, uno de los más conocidos de la capital, San Juan.

La persona que falleció en la vía, identificada como Gerson Rodríguez, se disponía a encontrarse con su hija en el aeropuerto. Según el medio de noticias Primera Hora, la persona que conducía el otro vehículo, un Ford Fusion del año 2010, fue identificado como Ramón Vásquez.

Al ver que su padre no llegaba al aeropuerto Luis Muñoz Marín a la hora acordada, la hija del fallecido decide tomar un medio de transporte y cuando va en camino a casa se da cuenta del accidente e identifica el carro de su padre, un Mazda2 blanco.

Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a eso de las 12:10 de la madrugada de este jueves en el kilómetro 10, del puente Teodoro Moscoso en dirección de San Juan a Carolina. https://t.co/lZtjzAzGQG — ÁNGEL TOMÁS (@angeltomastv) December 22, 2022

“Quería identificar a su papá en la escena, pero el fiscal no lo permitió y le informó que realizara el proceso (de identificación) en el Instituto de Ciencias Forenses”, dijo el teniente Elvis Zeno de la Policía de Tránsito.

Según las informaciones preliminares, Vásquez Rivera, quien había ingerido alcohol momentos antes del accidente, perdió el control en el kilómetro 10 y chocó con la parte posterior del vehículo de Gerson Rodríguez, ocasionándole la muerte tras el impacto.

“Según la información que me provee la División de Patrulla de Carreteras de San Juan, iba a recoger a su hija, pero al ver que él no llegaba, (la mujer) se fue en otro vehículo, que no sabemos si es un taxi o qué, y se topa con la escena (en el puente)”, dijo el teniente Elvis Zeno.

Tras ser indagado por la Policía, Vásquez Rivera arrojó 0,16 % de alcohol, según recoge el diario local, lo que quiere decir que podría enfrentar entre 8 y 15 años de prisión. En Puerto Rico, por ley, está prohibido que personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0,08 % o más.

Según las autoridades, Vásquez Muñoz también se dirigía al aeropuerto para recoger a personas de otra familia, pero perdió el control del vehículo por exceso de velocidad e impactó con el vehículo de Rodríguez.

En diálogo con NotiCentro, Johana Rodríguez, hija de Gerson Rodríguez, quien falleció en el accidente, contó que viajó desde la Florida para pasar Navidad con su familia, pero lamentó lo ocurrido con su padre.

Johanna Rodríguez llegó desde Florida y esperaba esta madrugada porque su padre de 78 años la buscara al aeropuerto. Pero el padre nunca llegó; falleció al ser impactado por un conductor en estado de embriaguez en el puente Teodoro Moscoso. Detalles: https://t.co/kEw1odVCeb pic.twitter.com/5OJuEDiTXN — NotiCentro (@NoticentroWAPA) December 22, 2022

Johana no había podido ir a Puerto Rico en la pandemia y regresó a la isla en mayo de este año para pasar el Día de las Madres con su familia.

“Mi hermana fue la que me vino a buscar y descubrí la noticia”, dijo y agregó: “Uno viene a visitar para la Navidad y una persona ebria le trastorna la vida a uno”.

Según la información suministrada por la Policía, en lo que va del año se han reportado 259 muertes e incidentes de tránsito en esa vía, 67 menos de los registrados la misma fecha el año pasado.

Hace un par de semanas se reportó un accidente de tránsito múltiple en la autopista PR-52 en el kilómetro 26, dejando a varias personas lesionadas. Pese a esto, la Policía de Puerto Rico ha reportado una reducción en el total de accidentes fatales de tránsito en lo que va de año.

Se trata de un 22 % menos que el año pasado, con una diferencia de 69 accidentes, que según las autoridades se presentan con mayor frecuencia entre las 06:00 p. m. y las 3:00 a. m., con un 70 % de casos.