Mujer se vuelve viral al admitir ser infiel, “a pesar de amar con todo el corazón”; esta fue su explicación

Con el paso de los años, diferentes tipos de relaciones han dejado atrás la clandestinidad, aunque no por ello están libres de polémica y generan ‘choques’ entre quienes prefieren un amor ‘a la antigua’. Lo cierto es que conceptos como el poliamor ya entran a formar parte de una jerga cada vez más amplia en algunas personas.

Para numerosos individuos, no importa cuánto tiempo pase o qué tan ‘moderna’ asegure ser la sociedad, pues defienden a ‘capa y espada’ ciertas costumbres. Otros, por el contrario, no temen generar polémica o disputas cuando se trata de defender sus prioridades y ‘nuevos’ pensamientos.

El poliamor es una de las relaciones que permiten más de dos integrantes, bajo consentimiento de todos. | Foto: Getty Images / Peter Cade

En redes sociales el contenido es tan variado que a veces se contraponen más de dos puntos de vista y se desata controversia entre millones de internautas. Tanto desde una perspectiva personal como profesional, TikTok es una de las plataformas que recoge numerosos videos donde choca lo que se puede o no entender como relación y fidelidad.

Mujer defendió las relaciones abiertas

Hay clips en los cuales usuarios comparten cómo descubrieron ser blanco de infidelidad y, algunos casos, no dejan de sorprender cuando se revela quién fue el ‘tercero’. Por otro lado, hay videos difundidos por psicólogos, quienes muestran ‘señales de alarma’ o cómo enfrentar la deslealtad y rupturas amorosas.

Uno de los más recientes y que, como era de esperarse, no ha estado libre de polémica, es el de una joven mexicana que reconoció ser infiel “a pesar de amar con todo el corazón”. A menos de una semana de ser publicado, acumula en TikTok más de 860.000 reproducciones y la diversidad de comentarios se hizo presente.

Su clip acumula más de 860.000 visualizaciones en TikTok. | Foto: Fotograma / lo mejor jajaja / TikTok @oficialdidir

Posterior a la imagen en la cual se mostró llorando y la descripción ya referida, aparece otra con una sonrisa acompañada del mensaje “tener una relación abierta”. A la ola de críticas, la joven, quien en la red aparece como @oficialdidir, no tardó en responder y se dirigió principalmente a los que calificó de haters.

¿Cuál fue su justificación?

Esta fue su explicación: “lo que no está bien es no aceptar otros puntos de vista, no aceptar que a la gente le funcionan diferentes cosas. ¿Yo por qué voy a tener que ir a terapia cuando soy feliz aspirando a una relación abierta? Que las demás personas funcionen siendo monógamas es problema de ellos, no mío”, sentenció.

“¿Por qué yo tengo que adaptarme a la forma o tipo de relación de otra persona cuando a mí, realmente, no me funciona? (...) Ve a terapia cuando estés en una relación monógama y no aceptas ser infiel (...) y nada más estás lastimando a la otra persona, pero cuando se trata de una abierta en la cual dos tienen que estar de acuerdo no”.

La mujer continuó defendiendo su forma de pensar al evocar otros tipos de relaciones que muchas personas ‘prefieren’ y que no por ello significa algún problema psicológico. Para ella se trata de un tema de gustos y decisión, más allá de la opinión que tengan terceros o cuántos cuestionamientos se pueda recibir.

Pese a su explicación, no fueron pocos los internautas que nuevamente arremetieron contra la ‘tiktoker’ y criticaron su postura. Sin embargo, también hubo quienes la respaldaron y aseguraron llevar relaciones abiertas sin ningún ‘problema’.

“Tengo 2 años siendo poliamorosa es la mejor decisión que he tomado, esa libertad de amar y ser amados es bellísima”, “Yo escudándome porque fui infiel”, “Todos somos distintos, hay que aceptar eso y ser tolerante para todos, es la clave de la paz y el amor”, “Lo que no está bien es no aceptar otros puntos de vista y procede a criticar a los que tienen distinto punto de vista”, fueron algunos de los comentarios.