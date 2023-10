Nayib Bukele continúa con radical medida para acabar las pandillas: “puedes andar libremente en las calles”, ¿cuál es su alcance?

Su prórroga salió adelante con el respaldo del partido gubernamental Nuevas Ideas, así como otras tres formaciones. El objetivo es seguir detrás de los pandilleros que “aún no han sido capturados”, según informó El Mundo, en lo recopilado por Europa Press (EP).

No solo Estados Unidos padece los saqueos, Reino Unido registra aumento del robo de comida en los supermercados y agresiones a los empleados

¿Cuánto más estará vigente?

“Si bien se está ganando decididamente la guerra contra las pandillas, existen miembros que aún no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo mediante la reiteración de ataques graves contra la vida de la población salvadoreña y miembros de la corporación policial”, subraya una nota del Gobierno en la cual justifica la decisión, replicada por EP .

Medida, bajo la lupa de Amnistía Internacional

No obstante, Bukele le ha salido al paso a los señalamientos y acusado tanto a organizaciones de derechos humanos como a algunos homólogos por supuestamente querer ver a El Salvador como hace algunos años: sumido en la violencia. También ha referido que ‘terceros’ no están en la capacidad de cuestionarle si sus recomendaciones no muestran efectividad.