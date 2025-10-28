Mundo
Netanyahu ordena bombardear de nuevo Gaza. Acusa a Hamás de violar el cese al fuego
Según la oficina del primer ministro, la decisión se tomó tras consultas de seguridad con su gabinete.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar al grupo terrorista Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.
“Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina.
Información en desarrollo...