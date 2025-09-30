Ni Colombia ni Brasil; este es el país de Latinoamérica que tiene el mejor café del mundo

Aunque tradicionalmente Colombia y Brasil son reconocidos como gigantes cafeteros, un nuevo ranking internacional dejó a ambos fuera del podio y consagró a otro país latinoamericano como productor del mejor café del planeta para sorpresa de muchos y este es Cuba.

La clasificación, publicada por la guía gastronómica Taste Atlas y citada por Europa Press, evaluó las variedades de café más apreciadas en el mundo a partir de la opinión de expertos, reconocimientos internacionales y valoraciones de consumidores. El resultado sorprendió a muchos: el café cubano fue considerado el más destacado, con una puntuación de 4,6 sobre 5 estrellas.

La preparación que conquistó a los jueces y catadores es el clásico espresso cubano, un café fuerte y concentrado al que se le añade azúcar Demerara durante la misma elaboración. Este detalle marca la diferencia: el azúcar se disuelve con la primera gota de café, lo que genera una espuma clara, marrón y cremosa conocida como ‘espumita’, considerada el sello inconfundible de esta bebida.

El café cubano se consolida como el mejor de la región según el nuevo ranking. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Más que una receta, el café en la isla es un símbolo de identidad nacional. Forma parte de la vida diaria de los cubanos y también de su cultura de hospitalidad. “Tomarse un cafecito”, como se usa en la expresión, es mucho más que un hábito: es un ritual compartido en casas, oficinas y bares, con un valor social que trasciende generaciones.

El café cubano no solo es protagonista en su país de origen. En Estados Unidos, especialmente en Florida, su popularidad se mantiene gracias a la numerosa comunidad cubana que emigró a lo largo del siglo XX y que llevó consigo esta tradición.

Por ejemplo, en ciudades como Miami, el “cafecito cubano” es parte esencial de la vida cotidiana: se sirve en pequeñas ventanitas de cafeterías callejeras y forma parte del paisaje cultural tanto como los rascacielos o las playas.

Tanto Colombia como Brasil fueron destronados por Cuba. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La sorpresa del ranking se debe a que dejó por fuera del primer lugar a Colombia y Brasil, históricamente líderes en la producción y exportación mundial de café. Ambos países siguen siendo potencias globales en volumen y calidad, pero Taste Atlas puso el acento en el valor cultural y la experiencia que rodea al café cubano, un elemento que lo distingue frente a competidores mucho más grandes.