Nicolás Maduro arremete contra el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz: “El que se mete con Venezuela, se seca”

Maduro amenaza a Paz por dejarlo por fuera de su posesión presidencial.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 10:19 p. m.
Disputas entre Rodrigo Paz y Nicolás Maduro
Disputas entre Rodrigo Paz y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, señaló este martes, 28 de octubre, que Nicolás Maduro no representa los valores de “democracia y libertad”, tras las críticas del mandatario venezolano por rechazar su presencia y la de los líderes de Cuba y Nicaragua en su posesión.

Paz, quien asume funciones el próximo 8 de noviembre, anunció que no desea que los tres mandatarios estén ese día porque no los considera democráticos.

Contexto: Rodrigo Paz, tras ganar en Bolivia y poner fin a 20 años de la izquierda iniciados por Evo Morales: “A recuperar el escenario internacional”

El futuro gobierno marcará un cambio radical con respecto a la izquierda que gobernó Bolivia durante los últimos 20 años, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce.

Rodrigo Paz
Rodrigo Paz | Foto: AFP

Bajo ambas administraciones, Bolivia formó parte del eje conformado por Caracas, La Habana y Managua, y le dio la espalda a Estados Unidos.

El lunes, Maduro calificó desde Caracas como un acto de “traición” la determinación de Paz y dijo que las tres naciones recibieron una “agresión descarada e injustificada”.

Contexto: Elecciones en Bolivia | Rodrigo Paz, el vencedor, responde al trino de Petro tras la estruendosa derrota de la izquierda: “Mentalidad retrasada”

En X, Paz señaló que construirá “un mejor país sin odios, sin división y sin persecución” y que lo hará en “democracia y la libertad”. “Bolivia representa esos valores. Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario”, escribió el futuro presidente.

Rodrigo Paz asume el liderazgo de Bolivia tras vencer en segunda vuelta.
Rodrigo Paz asume el liderazgo de Bolivia tras vencer en segunda vuelta. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (AFP)

En otro mensaje, también recordó que cuando él vivió exiliado en Venezuela, en la década de 1970, recibió el amparo de ese pueblo, por lo que estará “eternamente agradecido”.

Esta semana viajará a Estados Unidos con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2008 por Morales, y abrir su nación a la ayuda de organismos internacionales financieros, que fue desdeñada en los últimos 20 años por gobiernos de izquierda.

“Ya vendremos con dólares fresquitos para nuestra reserva internacional”, dijo Paz a la prensa el fin de semana.

Amenazas de Maduro

Tras conocerse la noticia de que Paz no habría invitado a los líderes de Nicaragua, Cuba y Venezuela a su posicionamiento, Nicolás Maduro expresó su descontento.

“El ALBA tomó una medida preventiva de salud política y diplomática ante la agresión descarada e injustificada del señor Paz contra tres países dignos; Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de la embajada gringa” expresó el mandatario venezolano.

“Él cree que arrastrándose a la embajada gringa va a tener el apoyo del pueblo”, agregó.

Contexto: Este es el documento del Departamento de Estado que no firmó el Gobierno Petro, felicitando al nuevo presidente de Bolivia

Además, Maduro calificó a Rodrigo Paz como un individuo “anti-bolivariano, colonialista e imperialista”, añadiendo que empezó muy mal su mandato y finalizando con una amenaza directa: “El que se mete con Venezuela, señor Rodrigo Paz, se seca”.

Estas declaraciones de Maduro se dan en medio de la escalada de conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, e implicaría que este nuevo mandato en Bolivia le arrebataría un aliado estratégico a Maduro.

*Con información de AFP.

