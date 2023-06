Niña víctima de bullying se suicidó en Francia y su carta de despedida prende alarmas en ese país sobre el cuidado de los niños

Conmoción ha despertado en Francia el caso de una menor de 13 años de edad que, producto del bullying que recibía por parte de un grupo de compañeros en su escuela en la ciudad de Lille, decidió quitarse la vida.

Según han detallado medios locales, aunque el hecho ocurrió a mediados del mes de mayo, aún siguen saliendo a la luz nuevos detalles que dan cuenta del caso de la joven conocida como Lindsay, quien sufría a diario maltratos como palizas, humillaciones y burlas por parte de sus compañeros de colegio.

En medio del caso, que ameritó incluso el pronunciamiento del ministro de Educación de Francia, Pap Ndiay, también se ha revelado recientemente que, antes de quitarla la vida, la joven decidió escribir una carta de despedida en la que también dejó una advertencia que ahora prende las alarmas en su país, y que ha suscitado que funcionarios como el ministro citado, señalen que el caso de suicidio es el resultado de un ‘fracaso colectivo’ por parte de la sociedad de su país.

Autoridades de Francia afirmaron que este caso refleja que han fallado como sociedad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien las autoridades judiciales tomaron cartas en el asunto y lograron castigar a los jóvenes responsables del bullying que condujo al suicidio, estos han demostrado no tener temor de la justicia, y desde sus prisiones domiciliarias, han empleado perfiles falsos y redes sociales para seguir ejerciendo burlas en contra de la joven ahora muerta.

Le harcèlement et le cyberharcèlement n'ont pas leur place à l’École❌

📞 30 20 en cas de harcèlement

📞 3018 en cas de cyberharcèlement

des numéros d’écoute pour accompagner victimes, témoins et familles, rompre le silence, se mobiliser et agir ensemble. pic.twitter.com/1m8WJ6bxDj — Ministère Éducation nationale et Jeunesse (@education_gouv) June 1, 2023

Según refieren medios europeos, en medio de los pronunciamientos sobre el caso, han surgido un grupo de comentarios que se rumoran autoría de los responsables de ‘acoso escolar’, quienes se han vanagloriado de lo ocurrido, celebrando incluso la muerte de la joven, evidenciando un total desprecio a la vida.

Dentro de los comentarios destacados en medios europeos se encuentra uno que advierte: “Lindsay por fin está muerta”, así como a otro que advierte que, pese a que esté muerta, seguirá ejerciendo actos de bullying, señalando que planean orinar sobre su tumba.

En medio de las investigaciones, ahora ha salido a la luz una carta de despedida por parte de Lindsay, en la que se afirma que ella no es la única víctima de los maltratos, señalando que los ‘burlones’ también se han ensañado contra otra de sus compañeras, afirmando que ella tampoco la está pasando bien.

Familiares de la niña denuncian que el acoso en contra de ella no cesa ni siquiera después de su muerte. - Foto: Getty Images

En medio de la conmoción que despierta el caso, la familia de la joven fallecida ha intentado tomar cartas en el asunto, señalando que no tolerarán más burlas e irrespeto en contra de su fallecida hija, afirmando que en los comentarios expedidos en redes sociales, los internautas, a través de perfiles falsos, han recurrido a afirmaciones dolorosas.

En ese sentido, los familiares de Lindsay, han afirmado que presentarán acciones en contra del colegio de la joven en Lille, y de su director, por no haber tomado las acciones necesarias para prevenir un caso como el referido.

De igual modo, los padres elevaron una petición a Facebook para evitar que esa clase de comentarios tan dolorosos sigan expidiéndose a través de las redes sociales, y dando visibilidad a ellos.

Desde la defensa de los padres de Lindsay, se ha acusado que “si todos hubieran hecho su trabajo para proteger a Lindsay, ella estaría viva”.

“Si estás leyendo esta carta es porque seguramente me he ido… no aguanté los insultos de día y de noche, las burlas, las amenazas… a pesar de todo lo que ha pasado, siempre me desearán el mal», escribió la joven en la carta revelada recientemente como parte de la investigación.

La menor advirtió en su carta de despedida que otra de sus amigas era víctima de la misma clase de burlas.

Dentro del proceso, también se advierte por parte de los padres de la joven que ella había hecho una denuncia contra sus agresores a través de las debidas autoridades, pero estas actuaron solo cuando la vida de la joven se había visto segada en medio del desespero.