No aprende: estafadora de conciertos fue capturada por robar ropa en España; esto pasó después

Pamela Cabanillas, una de las mujeres más buscadas en los últimos meses por las autoridades peruanas, cayó en España por robar ropa. Su nombre apareció en medios nacionales e internacionales, cuando la Policía la señaló de liderar una red para estafar a cientos de personas con entradas falsas a espectáculos como conciertos.

“Recientemente, fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente estamos intercambiando información y (luego) fue liberada al ser un delito menor”, dijo al programa ‘Domingo al Día’ el coronel y jefe de estafas de la Central Operativa de Investigación Policial, Dirincri, Manuel Cruz.

“Entendemos que por una cuestión que es ajena a nosotros no se ha podido activar la alerta roja (...). Ya están capturados Patiño y Urresti (cómplices de la joven) y nos faltaría en este caso Cabanillas, que es cuestión de días (...). No se pudo activar (la alerta) porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”, agregó Cruz al programa de América TV.

Primeras detenciones

La Policía peruana constató que son seis las personas que se tienen en el radar, dos de las cuales ya fueron aprehendidas y vinculadas a la investigación. Entre ellas está Franco Patiño Guerrero, quien tomó Colombia como lugar de escapatoria y su novia, Adriana Urresti. Cuando se consumó la captura en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez “se mostraron sorprendidos porque ellos pensaban que (...) no pesaba ninguna orden de captura”, añadió.

De acuerdo con La República, los dos salieron de Perú el 14 de octubre, poco antes de que tuviera lugar el concierto de Daddy Yankee del 18 y 19 siguientes. Según las autoridades, ambos se acogieron a la justicia para regresar, a través de su abogado, parte del dinero recolectado irregularmente.

🚨 Los QR de la Estafa: detienen a Pamela Cabanillas en España cuando intentaba robar ropa



La joven ya fue liberada por autoridades españolas. En tanto, Franco Patiño, uno de sus cómplices, fue capturado el miércoles 14 en el aeropuerto Jorge Chávez.https://t.co/7mnDn4Uj8g — La República (@larepublica_pe) December 19, 2022

Los casos que centraron a estos jóvenes en el ‘ojo del huracán’ rodearon presentaciones como las de Daddy Yankee y Bad Bunny, en las que varias personas aseguraron que le habían comprado boletas y que, llegado el día del show, resultó que sus pases eran inválidos. En cuanto a Cabanillas, cuando estalló la trama, se conoció que había huido al país europeo (el 17 de octubre) sin responder a quienes confiaron en ella.

¿Cuál era el ‘modus operandi’?

La Policía Nacional recibió varias denuncias y confirmó la existencia de una red fraudulenta que llegó a vender casi 2.000 entradas (solo para Daddy Yankee). En cuanto al ‘modus operandi’, este consistió en vender un mismo boleto cerca de 377 veces llegando a acumular al menos dos millones de soles (más de dos mil millones de pesos colombianos).

Pese a que, una vez, destapada la “olla de estafas”, la Policía hizo un llamado a los fanáticos para que solo compraran boletas en lugares autorizados, el show de Bad Bunny representó otra serie de hechos fraudulentos. Nuevos casos provocaron disturbios, cuando algunas víctimas de robo intentaron entrar a la fuerza en el Estadio Nacional de Lima.

🔴🇵🇪 ESTAFA EN PERU: Pamela Cabanillas Soley de 18 años creó un sistema de ventas de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee y ganó ilícitamente 500.000 USD. Se fugó a España. pic.twitter.com/MyNewJjBaC — Nicolas Copano (@copano) October 20, 2022

Las autoridades reportaron que más de 3.000 ciudadanos adquirieron entradas falsas con pérdidas de hasta 37.000 soles (aproximadamente 47 millones de pesos colombianos). Uno de los testimonios fue recogido por América Noticias.

“Éramos cuatro personas, tres adultos y un niño de 10 años. Llegamos a tiempo al evento, teníamos entradas para palco y no nos permitieron el ingreso”, apuntó el fan antes de agregar: “Los agentes policiales nos indicaron que el estadio estaba lleno, que la capacidad se había excedido y que los organizadores del evento decidieron cerrar y no permitir el ingreso de nadie más”, compiló ese medio.