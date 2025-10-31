El presidente de Estados Unidos, Donald Trump comunicó a través de su red social Truth Social este viernes 31 de octubre una posibilidad para que se financiara el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el cual beneficia a aproximadamente 42 millones de personas.

Dicho presupuesto de SNAP se ha visto trabado ante la imposibilidad del Senado para reabrir el gobierno, debido a la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos en las negociaciones para aprobar un proyecto de ley de presupuesto federal.

Ante esta situación, diferentes funcionarios del gobierno se quedaron sin sus pagos, puesto que el gobierno cerró el pasado miércoles primero de octubre. El presidente decidió ordenar priorizar el pago en algunas áreas, como las fuerzas militares, además de ordenar el despido de alrededor de 4.000 empleados federales.

Una situación parecida ocurre con el programa SNAP, el cual ha estado congelado desde inicios de mes, dejando a millones de familias con un déficit presupuestal ante la imposibilidad de reabrir el gobierno.

Con este panorama sobre la mesa, el presidente publicó un mensaje que decía: “Nuestros abogados del gobierno no creen que tengamos la autoridad legal para pagar el SNAP con ciertos fondos disponibles, y ahora dos tribunales han emitido opiniones contradictorias sobre lo que podemos y no podemos hacer.”

El mandatario se refirió a que actualmente es incierto el futuro de la financiación del proyecto y que no existe una posibilidad clara de poder ejecutar el poco dinero sobrante del año fiscal anterior para el SNAP.

Seguidamente, Trump expresó sus intenciones y metas respecto al futuro del programa de alimentación: “No quiero que los estadounidenses pasen hambre solo porque los demócratas radicales se niegan a hacer lo correcto y REABRIR EL GOBIERNO”.

Trump afirmó su deseo de superar rápidamente las dificultades actuales en cuanto a la financiación de este y otros proyectos, y en relación con SNAP comentó que instruyó a sus abogados para solicitar al tribunal una aclaración sobre cómo financiar legalmente el programa lo antes posible.

Finalmente, el mandatario concluyó que, de ser necesario, él mismo daría el dinero para financiar el programa. “Si el tribunal nos da la orientación legal apropiada, SERÁ UN HONOR PARA MÍ proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden”, afirmó Trump.