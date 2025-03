“No es solo Maduro, es una cúpula”: Eddy Acevedo, del Wilson Center, habla del Cartel de los Soles y el régimen venezolano

Eddy Acevedo: No es solamente un choque. Para el presidente Trump, la prioridad número uno es la migración. Y el tema número dos, la criminalidad. Y en lo que está pasando en los Estados Unidos, alguna parte tiene que ver con las bandas de Venezuela. Entonces, son dos temas que vienen juntos, en términos de cómo él se va a enfocar en Venezuela. En su primer gobierno, Donald Trump fue el que comenzó muchas de las sanciones en contra del régimen de Maduro. Y creo que él piensa que necesita hacer algo diferente en el modo de manejar esa relación. Muchos nombramientos que ha hecho, su secretario de Estado, su National Security Council, su National Security Advisor, son gente que tiene unas posiciones muy fuertes contra el régimen y eso va a ser un factor también determinante.

Entonces, para mí es mucho más que en términos de un choque. Al final del día se sabe que la emigración que se está yendo de Venezuela o viene a los Estados Unidos o viene a Colombia. Y la razón de esa migración no son las sanciones, la razón número uno es el régimen de Maduro.

E.A.: No tengo una buena posición para tratar de imaginar por qué Maduro hace ciertas cosas. Pero creo que Maduro sabe que la política de la Casa Blanca con Donald Trump va a ser diferente de la política de la Casa Blanca con Joe Biden. Entonces, él sabe la diferencia, claro, él vivió lo que pasó en la primera administración y también hay muchos casos en el Departamento de Justicia en contra de la cúpula del régimen de Venezuela. Y eso es algo de lo que la gente no habla mucho. No es solo Maduro, es una cúpula de personas que los Estados Unidos han dicho que son narcotraficantes, una cúpula de personas que los Estados Unidos ha dicho que controlan el cartel de los soles.