Iván Duque asegura que Nicolás Maduro “no puede salirse con la suya” y le hace una propuesta a Estados Unidos

“El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sabe perfectamente que el tren de Aragua es un grupo armado, organizado por el cartel de Los Soles, para tener canales de distribución de narcotráfico no solamente en América Latina, sino también en los Estados Unidos y en Canadá” , asegura.

El Tren de Aragua, creado por el Cartel de los Soles para expandir el narcotráfico en América, ya fue declarado grupo terrorista por EE.UU. Ahora debe seguir el Cartel de los Soles, que dirige sus operaciones. Maduro no puede eludir su responsabilidad: su narcodictadura es y… pic.twitter.com/O8FzOe8ekT

Para el expresidente Duque: “Maduro no puede salirse con la suya. El mundo va a seguir denunciando sus atropellos, sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos y todas las solicitudes de la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico se deben mantener. Que no pretenda ahora eludir su responsabilidad y mucho menos echar culpas cuando no corresponde. Ahora sí, que le va a quedar cada vez más a la narcodictadura, poder justificar su apariencia institucional porque lo que es y ha sido siempre es un grupo criminal”.