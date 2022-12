No fue un buen día para Guaidó: dieron por terminado su mandato interino e hizo el oso en las redes sociales

Este viernes 30 de diciembre de 2022 no fue sin duda un buen día para el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pues, en el marco de la Asamblea Nacional de su país se votó para determinar el fin de su ‘gobierno interino’ tras 4 años de intentar derrocar al régimen de Nicolás Maduro Moros.

Tras la votación que determina que el ‘gobierno interino’ va hasta el próximo 5 de enero, los ojos de Venezuela y el mundo se posaban sobre la reacción que el dirigente habría de emitir en respuesta a la situación; no obstante, se encontraron con un ‘oso mayúsculo’ protagonizado por el político, quien dispuso su discurso a través de la plataforma de Instagram Live.

Si bien el político comenzó sin aparentes contratiempos a exponer su posición, seguramente en rechazo de la decisión, en un espacio en el que había dispuesto no permitir la interacción directa de su audiencia en el chat del ‘en vivo’, Guaidó no se percató de que el audio de su video no estaba bien, razón por la que estuvo hablando frente a la cámara por espacio de aproximadamente 15 minutos ininterrumpidos, pero su voz era inaudible.

Mientras tanto, cerca de 700 personas que permanecieron en el chat, a la espera de que Guaidó se percatara del problema y activara el audio, reaccionaban a su ‘en vivo’ con caras de burla, corazones y lágrimas, buscando llamar la atención del político, quien seguía gesticulando ‘improductivamente’ frente a la cámara.

A través de una de las opciones presentes en la plataforma de Instagram, conocida como caja de preguntas, cientos de internautas también buscaban alertar a Guaidó de lo ocurrido, mientras otros aprovechaban para hacer fuertes comentarios en contra del político que se mantuvo como mandatario ‘interino’ por cerca de 4 años, sin obtener grandes resultados, más que el reconocimiento ‘diplomático’ de cerca de 60 estados en el mundo, sin que ello representara cambios reales para su país, o ayudase a que Maduro Moros fuere derrocado.

“No se escucha nada jajaja tienes más de media hora o más hablando solo”, se puede leer entre algunos de los comentario emitidos durante la transmisión, mientras que otros cuestionaron el papal jugado por los asesores, pues ninguno le alertó sobre el problema.

Si bien algunos internautas manifestaron su solidaridad con Guaidó, otros aprovecharon para realizar burlas del corte de “Gracias a Dios no se escucha, así la gente no pierde tiempo”, mientras que otros decidieron arremeter con fuerza haciendo un símil entre el ‘en vivo’ con su desempeño como presidente interino.

“Igual que tu carrera política nadie te escucha y sigues hablando y no escuchas ni lees a nadie”, sentencia un usuario identificado como @ruben_prietolop.

Internautas reaccionaron al discurso 'mudo' de Juan Guiadó. - Foto: Captura de pantalla Instagram /@JGuiado - Revista Semana

Al fin se escuchó

Pasados cerca de 20 minutos en los que Guaidó habló y gesticuló inoficiosamente ante la cámara, alguno de sus asesores aparentemente se percató del problema y restituyó el audio de la transmisión.

No obstante, el político no fue informado durante el discurso del error del audio, por lo que no retomó su discurso desde el inicio.

Así, dentro de las posiciones que lograron ser perceptibles por la audiencia del Live, se destaca el llamado de Guaidó a la ciudadanía a mantenerse firme frente al régimen, acusando que simplemente perdió un cargo, pero no el interés por sacar adelante a su país.

“No quiero la Venezuela que tuvimos, ni la que tenemos y no quiero que los niños pasen hambre, ni las familias lejos”, acusó el político, advirtiendo que la Venezuela del pasado tenía problemas que finalmente condujeron a que a finales del siglo pasado llegara el chavismo al poder.

En ese sentido, Guaidó apeló a la unidad del pueblo venezolano y llamó a que se recurra, como hace algunos años, a que el elector primario, el pueblo, salte a las calles a manifestar su desacuerdo; no obstante no fijó fecha alguna para las movilizaciones que propone.

A pocas horas para terminar el año 2022, Guiado afirmó que “el 2023 debe ser el año de volver a empezar”, refiriendo el proceso que ahora comienza de cara a las elecciones presidenciales de 2024, donde se presume que será candidato. .

“Somos mayoría los que seguimos queriendo el cambio, por eso sigo estando firme”, dijo Guaidó.

En ese mismo sentido, el político también dijo que “la dictadura ‘saliva’ en salir por mí, y les digo aquí estoy”, afirmando que no tiene miedo a una eventual detención como represalia por su papel.

Frente a lo ocurrido en la Asamblea Nacional, Guaidó adujo que pese a que para muchos lo ocurrido puede verse como “una derrota parlamentaria”, esa situación, aspira, pueda reversar en las urnas en 2023.

“Se que hoy no hemos tenido el mejor ejemplo. Pero es el momento de volvernos a levantar”, sentenció con esperanza el aún presidente interino, quien aprovechó su intervención para agradecer la “confianza depositada en mí durante estos 4 años”.