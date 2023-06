La periodista señaló que no se sabía el nombre de la reportera, y restó importancia a la información que estaba suministrando su colega desde las calles. El hecho se hizo viral y el video se comparte masivamente en las redes sociales.

“No me interesa verla”, presentadora crítica a una compañera en vivo sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto

Un nuevo escándalo se ha suscitado en España, más precisamente a través de las redes sociales, luego de que una periodista de ese país protagonizara, al aire, una imprudencia en contra de una de sus compañeras, la cual quedó en evidencia por cuenta de que se encontraba con el micrófono abierto.

La protagonista del hecho es conocida en su país como Susanna Griso, quien se encuentra al frente de un espacio informativo en la afamada cadena Antena 3, y quien goza de amplio reconocimiento en su país debido a su papel en los medios de comunicación.

El hecho puntual que ahora ha puesto en la palestra pública a Griso, y que la ha hecho tildar de ‘ser una mala persona’, se ha referido a un comentario que emitió desde el set del espacio informativo, mientras la señal de este se encontraba en las calles con una reportera, sin imaginar que su micrófono se encontraba abierto.

Las redes sociales se han solidarizado con la reportera, y advierten que la cara de la periodista 'lo dice todo', frente a la indignación que genera el hecho. - Foto: Cpatura de video Twitter/ @Srtacotilleo

Si bien la cámara del noticiero no la estaba mostrando a ella, sino a la reportera, la reacción en la cara de esta hizo que el hecho se acentuara aún más, haciendo que cientos de comentarios sobre lo ocurrido se emitieran a través de las redes sociales, para rechazar la falta de compañerismo de la periodista.

La impertinencia de Griso tuvo lugar durante la emisión de su programa el pasado jueves 29 de junio, en el marco del programa Espejo Público, y consistió en afirmar que “a mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”, refiriéndose precisamente a la periodista que se encontraba al aire haciendo un informe desde las calles.

A su vez, a través de las redes sociales, ha trascendido que la mujer víctima de ese desaire emanado de la ‘sinceridad’ de la periodista, es una joven reportera identificada como Marina García Álvarez, quien se encontraba en las calles haciendo un informe sobre el caso de un joven que no había podido acudir a presentar un examen en su universidad porque en medio de un imprevisto, se quedó encerrado en una cafetería en España.

Debido a que la reportera tenía puesto el intercomunicador, y a que la presentadora tenía abierto su micrófono, el comentario emitido desde el set no solo quedó en evidencia para los miles de televidentes, sino también para García Álvarez, quien alcanzó a escuchar la forma indecente en que se referían a ella desde el estudio.

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023

Si bien la reportera buscó ocultar el mal momento que vivía por cuenta del comentario, y no hizo referencia inmediata al hecho, su expresión facial sí delató que sus sentimientos habían resultado trastocados por el ‘apunte’ de la presentadora.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de los internautas es que, pese a que la conductora del programa, segundo antes, había dado ‘paso’ al informe desde las calles pronunciando el nombre de García Álvarez, se había atrevido a mencionar después que ‘ni se sabía el nombre’, restando a su vez importancia e interés al informe que la periodista estaba elaborando.

Tras lo ocurrido, Susanna Griso se ha convertido en tendencia en España, donde los internautas han repudiado su actitud, a la vez que otros se han burlado de la desventura de haber tenido el micrófono abierto justo cuando se refería de manera poco cortés a su compañera de trabajo.

Para algunos internautas, el hecho ‘dejó en evidencia a la verdadera Susana’, señalando que no solo se les había caído un ‘referente’, sino también la máscara de buena persona con la que tenían referenciada a la periodista.

En ese mismo sentido, otros de los internautas anotaron que el ‘deber ser’ ante esta clase de situaciones no era el guardar silencio, sino, por el contrario, advertían la pertinencia de que en ese espacio, e incluso en otro, también público, la conductora extendiera excusas a su compañera.

De igual modo, los comentarios frente al profesionalismo de la reportera también se hicieron ver, cuando usuarios en las redes sociales aplaudieron la forma en la que la mujer había logrado sobreponerse a la afrenta y había seguido ‘con normalidad’ su informe.

Mientras la reportera daba su informe, la presentadora desde estudio cuestionó la relevancia de la noticia. - Foto: Getty Images / Stevica Mrdja / EyeEm

Por su parte, desde el medio para el que trabajan las dos mujeres, Antena 3, se conoció un pronunciamiento que buscó restar relevancia al error, advirtiendo que en el momento en que la presentadora resultó con el micrófono abierto, ‘obviamente’ no estaba refiriéndose a la joven reportera cuyo informe estaba al aire, sino a otra situación de orden privado que no debe contar con relevancia al ser de la esfera personal de su trabajadora.

Para la cadena televisiva, este tipo de comentario pudieron ser descontextualizados, advirtiendo que es una situación común, más aún cuando en medio de un espacio informativo, los periodistas deben estar también pendientes de lo que les informan por ‘interno’, y seguramente la presentadora estaba hablando con el jefe de emisión u otro rol para precisar otras cosas del programa.