“No pienso volver al país”: colombiana decide quedarse en Ucrania; recordó a joven de Wuhan

El presidente ruso Vladimir Putin informó este jueves en la madrugada el comienzo de las intervenciones militares en Ucrania después de varios días de tensión entre los países vecinos.

Tras este anuncio, el Gobierno Nacional rechazó tajantemente las diferentes acciones bélicas que están realizando las fuerzas armadas del gigante euroasiático en suelo ucraniano. Asimismo, puntualizó que este tipo de hechos ponen en riesgo miles de vidas inocentes.

“Colombia rechaza de manera categórica los ataques contra Ucrania por parte de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la ONU”, precisó el presidente Iván Duque.

El mandatario, de igual manera, confirmó que el plan de evacuación de los ciudadanos colombianos que se encuentran en el país europeo empezará en la próximas horas debido a la difícil situación que se presenta en esa zona.

De acuerdo con el último censo que realizó la Cancillería, los connacionales que están actualmente en Ucrania son en total 68. Además, Duque informó que la idea es que sean trasladados primero a Polonia y Rumania.

“Hoy se han venido adelantando varias conversaciones con varios países y en coordinación con la Cancillería para facilitar la salida del territorio ucraniano de nuestros compatriotas”, agregó.

Natalia Gaviria, colombiana que vive en Kiev junto a su pareja sentimental, manifestó que por el momento no abandonará Ucrania debido a que en el lugar donde ella reside todavía la situación no está tan complicada.

Pese a que hay mucha incertidumbre y miedo, la joven puntualizó que no volvería a Colombia. Igualmente, recalcó que en caso de que las cosas verdaderamente se agraven, se trasladaría a otro país del viejo continente.

“Estamos amañados y queremos quedarnos muchos años en este país. La oferta de empleo que tenemos es lo que nos mantiene. En Colombia no tengo empleo y sé que la situación no es la mejor. Entonces no pienso en volver por ahora”, afirmó inicialmente en Blu Radio.

Luego, concluyó: “Lo único sería viajar hacia otro país europeo. Estoy tratando de pensar qué puedo hacer y qué acciones voy a tomar si pasa algo grave. Estando aquí sí da susto, pero hasta que no vea nada estaré tranquila”.

Frente a estas declaraciones, muchos internautas recordaron al estudiante colombiano que prefirió quedarse en Wuhan después de que apareció el nuevo coronavirus en China, primer epicentro de la pandemia.

Las autoridades rusas, por otro lado, también amenazaron este jueves con reprimir cualquier manifestación “no autorizada” en contra del conflicto en Ucrania, donde lanzaron una amplia operación militar hace unas horas.

Mediante un comunicado, el Comité de Investigación avisó a su población de las repercusiones legales a las que se enfrenta cualquier persona que participe en protestas no autorizadas relacionadas con este tema, que tiene en vilo al mundo.

“Deben ser conscientes de las negativas consecuencias legales de estas acciones, en forma de acusaciones que podrían llevar consigo responsabilidades penales”, enfatizó.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.