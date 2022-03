“No puedo retirar dinero”: colombiano vive drama en Rusia por sanciones económicas

Las multinacionales de pago Visa, MasterCard y American Express anunciaron este fin de semana la suspensión de sus respectivas operaciones en Rusia por la invasión en contra de Ucrania.

“Estamos en la obligación de actuar tras la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia y los eventos inaceptables que hemos presenciado. Nuestros clientes y socios han sido afectados de maneras en las que la mayoría de nosotros no se puede imaginar”, declaró Al Kelly, director ejecutivo de Visa, en un comunicado de prensa.

Las tarjetas bancarias de Visa, MasterCard y American Express rusas no funcionarán más en el extranjero, mientras que las emitidas en el exterior dejarán de funcionar en el país euroasiático.

En los últimos días, las tres firmas habían tomado medidas para impedir que los bancos rusos usaran sus redes, aplicando las sanciones internacionales decididas después de la invasión militar.

Ante esta compleja situación, Sebastián Rojas –estudiante colombiano de ingeniería aeronáutica de la Universidad Estatal Aeroespacial de Samara– señaló que no sabe cómo recibirá el dinero que le mandan sus padres mensualmente, el cual usa para su manutención.

El joven, de igual manera, manifestó que todavía le queda un año para terminar las respectivas materias y graduarse. Asimismo, enfatizó que nunca pensó que Rusia atacaría militarmente a Ucrania.

“Jamás pensé que se iba a presentar una cosa como la que estamos viviendo. Los precios están subiendo mucho. Antes compraba tres tomates en 49 rublos, ayer compré tres tomates por 80 rublos. No puedo retirar plata de ningún banco”, manifestó inicialmente en Noticias RCN.

Luego, agregó: “Hace unos días me llegó un comunicado que decía que teníamos hasta el 10 de marzo para sacar todo el dinero de las tarjetas porque MasterCard y Visa ya no funcionarán en Rusia, producto de las sanciones internacionales”.

Pese a que no ha recibido hasta el momento apoyo por parte de la Embajada de Colombia, el estudiante de 22 años puntualizó que no piensa salir del país euroasiático, puesto que no puede dejar “botada” su carrera profesional.

Los bancos más importantes de Rusia, incluyendo el Sberbank y el Banco Central de Rusia, desestimaron los efectos que las suspensiones de las tarjetas tendrían en sus clientes.

“Todas las tarjetas bancarias Visa y MasterCard, emitidas por los bancos rusos, seguirán funcionando con normalidad en nuestro territorio hasta su fecha de expiración”, indicó el Banco Central.

Sberbank, por su parte, informó que las tarjetas pueden usarse para operaciones en Rusia, retiros en efectivo, hacer transferencias y pagos en las diferentes tiendas, sobre todo en línea.

“Seguirán funcionando en suelo ruso, porque todos los pagos en Rusia se hacen a través de un sistema nacional y no dependen de sistemas foráneos”, precisó en un comunicado de prensa, difundido en su cuenta oficial de Telegram.

Sin embargo, el Banco Central fue sincero con sus clientes y advirtió que los rusos que estén viajando fuera del país deben considerar métodos alternativos de pago, porque en ese contexto si aplican las sanciones.

MasterCard afirmó que seguirá pagando y otorgando beneficios a sus casi 200 empleados en Rusia, mientras que la compañía de pagos en línea Paypal también interrumpió sus servicios en esa nación.

