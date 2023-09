“No quiero bono, no quiero Clap”: las protestas de trabajadores en Venezuela que rechazan las ayudas del Estado y piden salarios dignos

Rechazo a ayudas del estado

Agitando pancartas con consignas como “¡No al salario de hambre, no a pensiones de muerte!” y “¡Salarios y pensiones indexados a la canasta básica!”, maestros activos y jubilados marcharon en rechazo a la “bonificación” de los salarios y el deterioro de la educación.

| Foto: Bloomberg via Getty Images

“Entro en un estado de ira porque nos han puesto como mendigos, lo ponen a uno como mendigo”, lamentó Xiomara Mijares, una maestra con 25 años de servicio | Foto: Bloomberg via Getty Images

“Nos han convertido a los trabajadores del país en maquiladores o esclavos que es lo mismo, porque no percibimos un salario para vivir dignamente”, dijo Mijares, con 30 alumnos a cargo.

Lenin Barrios, profesor de inglés de 53 años con 20 de servicio, declaró a la AFP que recibe el equivalente a unos 25 dólares por mes, un valor que en pesos colombianos no alcanza ni siquiera los 100.000 pesos, pues es cercano a los 97.000.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Lo que perciben está muy por debajo de la canasta alimentaria en Venezuela, estimada en agosto de 2023 en más de 502 dólares, según el Cendas. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Altos precios

“No quiero bono, no quiero CLAP, quiero un salario digno y vivir con dignidad” Trabajadores protestan por salarios dignos en la Plaza Morelos, Caracas, tras más de 500 días sin aumento. Hoy #18Sep en #JornadaNacionalDeProtesta contra las medidas regresivas de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D2ZFBB57qn

Los maestros emprendedores

“El gobierno para no pagarnos el salario justo ordenó que tuviéramos un horario mosaico donde trabajamos dos días a la semana y los otros tres nos dijeron que emprendiéramos”, añadió Mijares, obligada a rebuscarse con tareas dirigidas.

En este contexto, Elsa Castillo, representante de la Federación Venezolana de Maestros, considera que no están dadas las condiciones para retornar a clases, aunque este lunes los docentes fueron llamados a iniciar labores “administrativas”.

“El mensaje para los docentes es no incorporarse, no es paro, no es huelga”, afirmó al citar una cláusula contractual que permite a los maestros ausentarse por eventos “fortuitos”,y en este caso, los salarios “no alcanzan ni para pagar pasajes”.