“No sabía que tenía armas”: abuelo del autor de la masacre en Texas

Este miércoles 25 de mayo, Rolando Reyes, de 74 años, abuelo del autor de la masacre en la escuela Uvalde, Salvador Ramos, reveló que la familia no tenía idea que su nieto compró de manera legal dos AR-15 la semana pasada.

El familiar del tirador lo describió como un adolescente tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación.

Ramos, de 18 años, fue asesinado a tiros por la Policía ayer después de matar a 19 estudiantes de cuarto grado y dos maestros en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas.

El motivo del pistolero sigue sin estar claro. Primero le disparó a su abuela en la cabeza, en su casa, y luego robó su auto y lo condujo a la escuela, estrellándose en una zanja antes de entrar al salón de clases y abrir fuego.

La abuela de Ramos sobrevivió a pesar de recibir un disparo en la cabeza. Ella está en el hospital.

Ramos cumplió 18 años el 16 de mayo y rápidamente compró dos AR-15 y más de trescientas municiones para armas. Los compró en la tienda Oasis Outback en Uvalde, a 10 minutos en auto de la casa de su abuela.

Su abuela, que se cree que es Celia Martínez, de 66 años, lo llevó a cenar a Applebee’s para celebrar su cumpleaños. El miércoles por la mañana, su esposo Rolando Reyes, de 74 años, le dijo a ABC News que ninguno de ellos sabía que su nieto compró las armas.

“No sabía que tenía armas. Si lo hubiera sabido, lo habría denunciado”, dijo Rolando, quien tiene una condena por un delito grave y no puede estar en una casa con armas de fuego.

Ramos se fue a vivir con sus abuelos después de discutir con su madre sobre el corte del wifi en su casa.

“Era muy callado, no hablaba mucho”, dijo su abuelo.

El joven no vivía con su madre porque tenían ‘problemas’, agregó el abuelo, quien dijo que el martes estaba fuera de la casa cuando el adolescente abrió fuego. Un vecino lo llamó para decirle que le habían disparado a su esposa, pero cuando regresó a la casa, Ramos se había escapado en el auto de su abuela.

“La vecina me llamó y me dijo que le habían disparado. Cuando vine aquí dijo que se había largado. Es algo que aún no he asimilado”, dijo.

Autor del tiroteo en escuela de Texas anunció en Facebook su crimen 15 minutos antes

En el marco de las investigaciones que adelantan las autoridades estadounidenses sobre la masacre ocurrida el pasado martes en la localidad de Uvalde, Texas, en busca de los hechos determinantes que impulsaron a Salvador Ramos, joven de 18 años, a cometer el crimen, fuentes policiales advirtieron que el hecho había sido anunciado por el pistolero apenas pocos minutos antes de la masacre, a través de sus redes sociales.

Según el informe revelado por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, la red social a través de la que Ramos anunció la masacre fue Facebook, plataforma en la que, 15 minutos antes del inicio del tiroteo, el joven afirmó que iba a realizar un ataque, revelando además el tipo de arma que emplearía: un rifle de asalto AR-15.

En medio de la investigación, los responsables de la plataforma Meta, dueña de la red social mencionada, precisaron que los mensajes en los que el joven había dado a conocer sus intenciones habían sido dados a conocer bajo la modalidad de mensaje privado de Facebook, razón por la que el hecho no logró hacerse evidente a tiempo y solamente pudo ser identificado tras la ocurrencia de los hechos.