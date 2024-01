Mujer que consiguió un empleo y lloró de angustia por tener que trabajar 8 horas al día fue despedida

En octubre del año 2023, se volvió viral un video que muestra a una mujer llorar desesperadamente mientras cuenta la historia de cómo haber conseguido un trabajo se ha convertido en una pesadilla.

Brielle Asero, una usuaria de TikTok, publicó un video en el que se queja por la manera en que trabajar ocho horas al día no le dará tiempo de disfrutar su vida y que no le dejaría energía para cocinar o ducharse.

“Sé que puedo parecer molesta, pero este es mi primer trabajo de 9 a 5 después de haber salido del colegio”, empieza diciendo la mujer, quien asegura que transportarse hasta el lugar donde trabaja no es fácil, ya que tiene que permanecer en trayecto por mucho tiempo.

Asero confesó que no le es fácil vivir en la ciudad en estos momentos, así que el trayecto es más largo de lo que esperaba, ya que debe transportarse en tren y eso le consume casi 2 horas de su tiempo al día.

“No tengo tiempo para hacer nada, no tengo tiempo ni energía para ducharme, para cocinar, para hacer ejercicio y estoy muy molesta, Dios mío”, dice la mujer mientras cuenta su historia en la famosa red social.

“Es loco”, dijo al referirse a tener un trabajo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., ya que no solo es el trabajo en sí, las 8 horas al día, sino el transporte de la casa al trabajo y viceversa. “Sé que puede ser peor, sé que puede ser más largo, pero no tengo energía”, agregó.

La mujer habría sido despedida por su empleador después de que el video se volviera viral. | Foto: Instagram/Brielleasero

La joven recién graduada se cuestiona cómo es posible que las personas que trabajan 8 horas al día puedan “tener amigos, conocer a un hombre”, dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

“No tengo tiempo para nada y estoy muy estresada”, dijo mientras confesaba que también estaba en los días de su periodo y era por eso que tal vez se mostraba tan emocional. “¿Soy muy dramática?”, preguntó a sus seguidores mientras grababa el video. Brielle, de 21 años, consiguió su puesto en una start-up después de cinco meses de buscar y enviar “cientos” de solicitudes diariamente.

“Estamos trabajando mucho”, dijo. ‘Y todavía no tengo un fondo de emergencia. No lo hago porque no ganaba lo suficiente para ahorrarlo. Entre lágrimas, exclamó: “Todo se destinaba a gastos de manutención, desplazamientos y todo lo demás”.

La joven entró en llanto cuando contó su historia a través de un video publicado en TikTok | Foto: Instagram/Brielleasero

Brielle Asero, que vive en Nueva Jersey, reveló que perdió su primer trabajo de posgrado, un puesto que le llevó cinco meses conseguir, por el video reciente que llegó a tener más de 500.000 visitas.

“Me despidieron de mi primer trabajo de posgrado, el que me llevó cinco meses encontrar y por el cual me mudé a la ciudad de Nueva York “, dijo, y agregó que no es culpa suya. La alumna de la Universidad de Carolina del Sur dijo que no tiene un fondo de emergencia porque “todo se destina a gastos de subsistencia, desplazamientos y todo lo demás”.