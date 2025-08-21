“No viajar”: Estados Unidos lanza contundente advertencia en medio de la escalada de tensiones con Venezuela

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el despliegue militar de varios buques desde el país norteamericano hacia costas venezolanas, la Oficina Externa de los EE. UU. para Venezuela publicó una advertencia en sus redes sociales.

La publicación tiene que ver con los viajes de ciudadanos americanos a territorio venezolano en los próximos días, después de que el mismo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, advirtiera con detener a cualquier ciudadano estadounidense que pise ese país.

“El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles”, dice el mensaje emitido por el gobierno norteamericano.

Previamente, uno de los más cercanos a Maduro aseguró que “Todo aquel extranjero que pretenda entrar a Venezuela de forma ilegal será tratado como enemigo de la patria”, dijo.

“Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda”, agregó Rodríguez, quien es el líder de la Asamblea General de ese país. “No vamos a permitir que nadie venga a nuestro territorio sin autorización, porque sabremos cómo responder”, agregó.

Rodríguez aprovechó en su momento para elogiar el supuesto trabajo conjunto del régimen chavista en la lucha contra el narcotráfico dentro del país.

“Hay un país en el mundo que ha combatido y derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares”, aseveró.

Usualmente, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene un aviso de viaje nivel 4 (no viajar) por riesgos graves: crimen, secuestros, detenciones arbitrarias, terrorismo, colapso de servicios médicos y malos servicios consulares.

De hecho, la embajada de EE. UU. en Caracas sigue cerrada desde marzo de 2019 y no presta servicios consulares; la asistencia se brinda desde Bogotá, Colombia.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, según indicó una fuente familiarizada con la operación.

El despliegue ocurre después de que el gobierno de Trump aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del dictador venezolano, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico.

La Casa Blanca dijo que Trump usaría “todos los medios” para detener el narcotráfico al preguntársele la posibilidad de un envío de militares al país caribeño.

“El presidente Trump ha sido muy claro y consistente, está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia”, dijo la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt.