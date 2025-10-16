Suscribirse

MUNDO

Opositor venezolano en el exilio estalla contra Gustavo Petro: “Ocúpese de su país”

El exalcalde venezolano del partido Voluntad Popular envió un duro mensaje a través de sus redes sociales.

Redacción Mundo
16 de octubre de 2025, 12:53 p. m.
David Smolansky y Gustavo Petro
David Smolansky y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

Una de las voces más reconocidas en la oposición, David Smolansky, quien tiene actualmente 3 órdenes de captura de la dictadura venezolana, arremetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El exalcalde venezolano publicó un video en sus redes sociales donde le pide al mandatario colombiano ocuparse de su país, después de que Petro asegurara que la migración venezolana llegó a Colombia por los bloqueos impuestos al régimen de Maduro.

“Se la pasa invirtiendo horas por esta red social desinformando sobre lo que realmente ocurre en Venezuela”, dijo Smolansky, asegurando que “Los venezolanos ya decidimos un cambio de régimen el 28 de julio”.

“Hace dos días, dos migrantes venezolanos que huyeron de la persecución política de Nicolás Maduro fueron atacados en Colombia y recibieron entre los dos al menos 14 impactos de bala”, dijo Smolansky, aseverando que el móvil del ataque, presuntamente, tiene una motivación política.

“No es para menos, cuando en Venezuela impera el Cartel de los Soles, que ya con atentados como el que hubo contra el teniente coronel Ojeda en Chile, sabemos que sus tentáculos trascienden más allá de sus fronteras”, expresó.

Contexto: Diosdado Cabello se burla de entrada de la CIA a Venezuela ordenada por Trump y lanzó advertencia

Smolansky, quien se encuentra en el exilio al huir de Venezuela, le envió un mensaje contundente al presidente Petro.

“Si usted se va a referir a Venezuela, yo le aconsejo que se enfoque en los casi 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro y no del bloqueo y las sanciones como usted dice”, aseveró.

.
Gustavo Petro en una intervención pública en Ibagué. | Foto: AP

“Los venezolanos ya decidimos cambiar de régimen, el año pasado votamos el 28 de julio, con unas actas que reposan en Panamá, evidenciamos que ganamos 70-30, usted, ocúpese de Colombia que nosotros los venezolanos nos ocupamos de Venezuela y especialmente de desalojar al cartel de los soles del poder, para que inicie la democracia y la libertad”, sostuvo.

El video fue una respuesta al mensaje emitido por Petro en el que defiende al régimen de Maduro y asegura que la causa de la migración de venezolanos a Colombia se debió al bloqueo por parte de EE.UU.

“Toda la migración venezolana que llegó en masa, primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela. El presidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con destino Colombia a muchos países suramericanos y a los EE. UU.”, dijo Petro.

Los presidentes de Venezuela y Colombia coincidieron en el llamado a defender la soberanía regional frente a tensiones en el Caribe.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro. | Foto: COLPRENSA

Cabe recordar que el presidente de Colombia, cuestionó el sábado el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, María Corona Machado, por una carta enviada al primer ministro de Israel en 2018 para pedir su apoyo para un cambio de gobierno en Venezuela.

VenezuelaRégimen de MaduroNicolás MaduroGustavo PetroOpositores venezolanos

