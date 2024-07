Padre del joven que le disparó a Donald Trump rompió su silencio, ¿qué dijo?

“Solo queremos intentar cuidarnos en este momento. Por favor, dennos nuestro espacio. Emitiremos un comunicado cuando nuestro asesor legal nos lo indique; hasta entonces, no haremos comentarios”, dijo Crooks mientras cargaba bolsas llenas de artículos en su auto ante las preguntas de la prensa que no quiso responder. Todo mientras sigue el misterio de los motivos para que el veinteañero disparara contra Trump.

El FBI aún no ha compartido el motivo del ataque armado, del cual no se ha encontrado explicación. Hasta el momento, los funcionarios no han encontrado ninguna inclinación ideológica que pueda ayudar a explicar las acciones de Crooks, ya que se dice que toda la familia era republicana y se habían visto letreros de apoyo a Trump fuera de la casa en el jardín por varias épocas.