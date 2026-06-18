Papa León XIV anuncia su primer viaje a un país de Latinoamérica para este año

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV realizará una visita oficial al país durante la primera quincena de noviembre, en un viaje que podría extenderse entre ocho y diez días y que incluiría un recorrido por varias regiones del territorio peruano.

Según explicó el mandatario en declaraciones a RPP, el pontífice tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, aunque el itinerario definitivo aún está siendo coordinado entre las autoridades peruanas y el Vaticano. Balcázar señaló además que el Gobierno busca ampliar la agenda para incluir otros destinos, entre ellos la ciudad de Sullana.

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La visita tendrá un significado especial debido a la estrecha relación que León XIV mantiene con Perú. Antes de ser elegido como sumo pontífice, desarrolló buena parte de su labor pastoral en el país y fue obispo de Chiclayo, ciudad que se perfila como uno de los puntos centrales de la gira.

el papa León XIV reza en el santuario de la Virgen del Rosario en Pompeya, donde celebró su primer aniversario como pontífice Foto: AFP

De acuerdo con Balcázar, el Gobierno ha planteado incluso la posibilidad de trasladar al papa en helicóptero desde Chiclayo hacia las localidades andinas de Incahuasi y Cañaris, donde habitan comunidades quechuahablantes. Asimismo, no se descarta que el recorrido incluya otras ciudades como Puno o Iquitos, aunque ello dependerá de evaluaciones logísticas y de seguridad.

El mandatario también reveló detalles de su reciente encuentro con León XIV en el Vaticano. Según contó, el pontífice insistió en la necesidad de que los líderes políticos trabajen con visión de largo plazo y eviten decisiones motivadas únicamente por el impacto mediático.

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“Él habla mucho de no ser Torre de Babel, que hacemos construcciones maniqueas y de momento, y queremos llegar al cielo, y no nos damos cuenta que la realidad nos exige otras cosas”, afirmó Balcázar al referirse a la conversación sostenida con el jefe de la Iglesia católica.

El papa León XIV llega en su papamóvil a la plaza de Cibeles para una misa y una procesión del Corpus Christi en Madrid, España. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

El presidente peruano destacó además el vínculo emocional que el papa conserva con el norte del país. “Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, aseguró.

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Mientras avanzan los preparativos, las autoridades regionales de Lambayeque ya trabajan en la organización de una multitudinaria misa papal. Para ello fue seleccionado un terreno de aproximadamente 3.000 hectáreas en las pampas de Reque, donde se espera la asistencia de miles de fieles procedentes de distintas regiones del país y del extranjero.