“Pase lo que pase, el país tiene que buscar un acuerdo nacional”: exministra sobre nueva Constitución en Chile

SEMANA: ¿qué puede pasar este domingo?

Mariana Aylwin (M. A.): todas las encuestas dan por ganador el Rechazo, no obstante, hay una incertidumbre, porque por primera vez el voto es obligatorio y entonces no se sabe bien cuánta gente va a ir a votar y si van a ir a votar, por ejemplo, muy masivamente los jóvenes, o muy masivamente las personas mayores, puede haber ahí una diferencia con lo que están diciendo las encuestas.

Los jóvenes están votando mayoritariamente por el Apruebo, y desde los 30 años hacia arriba, la gente está votando mayoritariamente y en todos los niveles socioeconómicos por el Rechazo, pero hay obligatoriedad de ir a votar y los jóvenes votan a los 18 años. Entonces todavía tenemos cierta incertidumbre, aunque todas las encuestas dicen que el Rechazo va a ganar.

SEMANA: ¿cuáles son los riesgos de aprobar ese cambio constitucional?

M. A.: yo fui parte del 80 % de los chilenos que votamos porque hubiera una nueva Constitución, porque de alguna manera la crisis política que hemos vivido el último tiempo deslegitimó mucho la Constitución actual con la que hemos gobernado durante 40 años. Pero además de eso, es una constitución que ha tenido muchas reformas y que hoy día lleva la firma del presidente Lagos, no de Pinochet.

Sin embargo, la mayoría de los chilenos quiere otra Constitución, y lo que pasó es que se eligió una convención conforme se acordó en el Congreso Nacional, y eso encausó institucionalmente la crisis que estamos viviendo, porque esa convención tuvo muchos independientes, tuvo una sobrerrepresentación de cupos de pueblo indígena y al final tuvo una mayoría que no representa verdaderamente la sociedad chilena. Se hizo una constitución muy identitaria, muy partisana, una constitución que divide a los chilenos, más que unir a los chilenos, y de hecho, hoy día las encuestas lo dicen así, por cerca de 50 % está en contra de esta propuesta que está proponiendo la Convención.

La propuesta de Constitución de Chile ha dividido al país como pocas cosas desde hace tiempo. - Foto: AFP / Martín Bernetti

SEMANA: ¿por qué termina siendo tan impopular un proyecto que generaba tanta ilusión?

M. A.: yo creo que la Convención llevó adelante una discusión muy sectaria, con mucha intolerancia frente a las minorías que había en la Convención. Esa mayoría radicalizada impuso muchas cosas que no son favorables para la unidad del país, mientras que ponen en riesgo la democracia, y por último también que no garantizan una cantidad enorme de derechos sociales, que la gente está demandando, pero no hay derechos sociales que se puedan cumplir si no hay desarrollo económico, si no hay crecimiento y la verdad es que la Constitución no contiene nada que haga posible que haya más desarrollo.

Por otra parte, nosotros somos un país mestizo, somos 19 millones de habitantes, hay un 1.200 mil habitantes que son de pueblos indígenas y se estableció una constitución plurinacional, que divide el territorio en 11 naciones con autonomía, con gobierno propio, con presupuesto, con poder de gasto, con poder de tener relaciones internacionales, y eso es a nuestro juicio algo que genera una desigualdad ante la ley frente a la mayoría de los chilenos que no tiene esas ventajas.

Gabriel Boric junto al proyecto de nueva Constitución de Chile. - Foto: AFP

SEMANA: ¿qué puede pasar en el país si se rechaza o aprueba la propuesta de Constitución?

M. A.: pase lo que pase, el país tiene que buscar un acuerdo nacional, porque una Constitución tiene que unir y esta Constitución divide tan profundamente. Hoy en día, hay mucha violencia, mucha agresión, mucha intolerancia. Entonces creo que el presidente de la República va a tener que ejercer un liderazgo para buscar una salida política que permita que los parlamentarios de gobierno y oposición puedan dar una salida para buscar un acuerdo y una Constitución que nos una y no que nos deje más divididos que lo que estábamos antes.

Entonces, en el fondo, como tenemos una tradición institucional que es sólida, estamos apostando a que esa tradición se refleje el día 5 de septiembre, especialmente si gana el Apruebo, y si gana el Rechazo se pueda continuar con el proceso constituyente de manera de tener una constitución que nos una.

SEMANA: de ganar el rechazo, ¿perdería legitimidad el gobierno de Gabriel Boric?

M. A.: si gana el Rechazo, va a ser un golpe para el Gobierno porque se ha jugado con todo por el Apruebo y aquí hay una intervención electoral que no habíamos visto nunca. No obstante, en Chile los presidentes de la República duran, se mantienen en el poder y va a depender mucho de la actitud que asuma.

Porque si él asume un liderazgo que busca la unidad, va a tener el apoyo de los chilenos; pero si efectivamente siente que fue derrotado y se reafirma en las convicciones de la propuesta derrotada, puede ser muy malo para el país. Pero yo confío en que el presidente va a ejercer un liderazgo que va a contribuir a unir a las distintas fuerzas políticas para poder buscar una salida institucional para tener una nueva Constitución.