Lo que parecía ser un momento romántico terminó en una experiencia épica para una pareja de turistas que acababan de comprometerse con el volcán de Acatenango de Guatemala de fondo.

A través de redes sociales, se ha difundido un video que en cuestión de segundos se hizo viral, donde se observa a un hombre arrodillado pidiéndole a su novia que se case con él.

Mientras ella le dice ‘sí’ y él procede a ponerle el anillo, el volcán, ubicado a unos cuantos metros de distancia de ellos, decide hacer erupción como si quisiera ser parte del momento.

La mujer fue quien se dio cuenta de la actividad volcánica, por lo que su reacción fue notoria y llena de emoción por la casualidad entre ambos escenarios.

La pedida de mano se convirtió en un momento épico para la pareja. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @missmalexa

“Mi compromiso en el volcán Acatenango en Guatemala. Supongo que la presión sí crea diamantes”, dijo Malexa, quien publicó el video de su propuesta de matrimonio en su cuenta de TikTok.

Los asistentes que acompañaban a la pareja gritaron de la emoción debido a que no se imaginaban que en ese preciso instante la naturaleza también diera una respuesta.

Algunos usuarios en redes sociales han catalogado la situación como una especie de “señal” frente a la pareja que se acababa de comprometer para vivir ‘felices por siempre’.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) lanzó un nuevo boletín en el que alerta sobre la constante actividad de los volcanes Fuego y Santiaguito, e hizo un llamado a la población y a las autoridades locales a mantener la prevención ante posibles riesgos.

Según el reporte, se ha registrado dispersión de ceniza en un radio de entre 15 y 40 kilómetros, con alturas que oscilan entre los 2.500 y 4.800 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un riesgo para las comunidades cercanas y la navegación aérea. Por ello, se recomienda estar atentos a los mapas de dispersión de ceniza generados por el Insivumeh.

El documento también advierte sobre la prohibición de acercarse al área de restricción de 5 kilómetros alrededor de los domos del volcán Santiaguito, disposición vigente en Quetzaltenango.