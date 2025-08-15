El video de un perro de servicio que se escondió en medios de unos estantes en un reconocido supermercado en el estado de Colorado, en Estados Unidos, se volvió rápidamente viral en redes sociales por la llamativa razón detrás del juego de la mascota que conquistó a los usuarios de las plataformas.

De acuerdo con lo detallado por la dueña del perro, este estaba buscando un refugio frío dentro de la sección de verduras de un Walmart, debido a las altas temperaturas que se registraron en la ciudad y acaloraron al perro.

#Viral Una mujer sacó a un perrito atrapado en la sección de verduras de un supermercado en Estados Unidos: "Se ha metido ahí para estar fresquito". El vídeo se ha hecho viral en redes sociales al preguntarse cómo acabó el perro entre las baldas de las verduras. El perro llamó la… pic.twitter.com/SU0rwFVW9L — Última Hora Col (@ultimahoracol_) August 15, 2025

La grabación muestra el momento exacto en el que la mascota de servicio se acomodó entre las lechugas y las espinacas, donde encontró el lugar perfecto para refrescarse un rato.

El momento, que evocó ternura y humor, desató toda clase de comentarios de los usuarios en redes sociales. Algunos destacaron la creatividad del canino para poder encontrar un lugar fresco en medio del supermercado.

Mientras tanto, se observa a la dueña de la mascota intentar sacarlo de los estantes de las verduras, sin éxito, pues este se reusaba a salir de allí. El video también captó a algunas personas alrededor de la escena que no pudieron contener las risas ante la insólita situación.

Estados Unidos ha estado enfrentado una ola de calor durante semanas. | Foto: GETTY IMAGES

Actualmente, una ola de calor ha azotado gran parte del territorio estadounidense. Incluso, las autoridades climáticas y las administraciones locales han instado a las personas evitar salir al sol por las altas temperaturas que se reportarán los próximos días.

Las imágenes, que fueron compartidas por testigos del momento en sus redes, registran también como varios samaritanos se acercaron a la dueña del perro para ayudarla a sacarlo de allí, atraídos primero por los ladridos y luego por el humor del momento.

Minutos después, y luego de que algunos empleados y demás compradores intentaran sacar al perro de entre las verduras, este por fin cedió y dejó su fresco lugar para continuar con las compras de su dueña.

Las autoridades han recomendado a las personas mantenerse hidratados y lejos del sol. | Foto: Getty Images

Por otro lado, el video también abrió un debate sobre la presencia de mascotas en los supermercados. Los internautas defendían que el acto del perro, aunque inocente, puede provocar contaminación a los alimentos, especialmente a las verduras.

Otros también destacaron que las grandes tiendas deberían prohibir la entrada de animales, los que podrían generar también alergias en las personas o pueden transmitir enfermedades a los alimentos.