Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Imágenes virales de un perro en un supermercado despiertan un intenso debate en internet por esta insólita razón

El perro se escondió en medio de unas estanterías. Los compradores, en medio de la graciosa situación, grabaron el momento que desató un debate en redes.

Redacción Mundo
16 de agosto de 2025, 4:03 a. m.
El perro estaba buscando un lugar fresco, en medio de un intenso calor en la ciudad.
El perro estaba buscando un lugar fresco, en medio de un intenso calor en la ciudad. | Foto: Tomada de redes sociales

El video de un perro de servicio que se escondió en medios de unos estantes en un reconocido supermercado en el estado de Colorado, en Estados Unidos, se volvió rápidamente viral en redes sociales por la llamativa razón detrás del juego de la mascota que conquistó a los usuarios de las plataformas.

De acuerdo con lo detallado por la dueña del perro, este estaba buscando un refugio frío dentro de la sección de verduras de un Walmart, debido a las altas temperaturas que se registraron en la ciudad y acaloraron al perro.

La grabación muestra el momento exacto en el que la mascota de servicio se acomodó entre las lechugas y las espinacas, donde encontró el lugar perfecto para refrescarse un rato.

Contexto: Gran danés se hizo viral tras viajar como un pasajero ejemplar en la cabina de un avión; en redes aplauden su comportamiento

El momento, que evocó ternura y humor, desató toda clase de comentarios de los usuarios en redes sociales. Algunos destacaron la creatividad del canino para poder encontrar un lugar fresco en medio del supermercado.

Lo más leído

1. Gustavo Petro vuelve a lanzar críticas a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
2. Horóscopo de fin de semana del 15 al 18 de agosto 2025: números de la suerte para cada signo
3. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar

Mientras tanto, se observa a la dueña de la mascota intentar sacarlo de los estantes de las verduras, sin éxito, pues este se reusaba a salir de allí. El video también captó a algunas personas alrededor de la escena que no pudieron contener las risas ante la insólita situación.

Estados Unidos ha estado enfrentado una ola de calor durante semanas. | Foto: GETTY IMAGES

Actualmente, una ola de calor ha azotado gran parte del territorio estadounidense. Incluso, las autoridades climáticas y las administraciones locales han instado a las personas evitar salir al sol por las altas temperaturas que se reportarán los próximos días.

Contexto: Turista es perseguido y pisoteado por un elefante tras intentar tomarse una ‘selfie’; ahora tendrá que pagar costosa multa

Las imágenes, que fueron compartidas por testigos del momento en sus redes, registran también como varios samaritanos se acercaron a la dueña del perro para ayudarla a sacarlo de allí, atraídos primero por los ladridos y luego por el humor del momento.

Minutos después, y luego de que algunos empleados y demás compradores intentaran sacar al perro de entre las verduras, este por fin cedió y dejó su fresco lugar para continuar con las compras de su dueña.

x
Las autoridades han recomendado a las personas mantenerse hidratados y lejos del sol. | Foto: Getty Images

Por otro lado, el video también abrió un debate sobre la presencia de mascotas en los supermercados. Los internautas defendían que el acto del perro, aunque inocente, puede provocar contaminación a los alimentos, especialmente a las verduras.

Otros también destacaron que las grandes tiendas deberían prohibir la entrada de animales, los que podrían generar también alergias en las personas o pueden transmitir enfermedades a los alimentos.

Ante la situación, expertos en bienestar animal aprovecharon para recomendar mantener a las mascotas hidratadas, evitar caminatas largas bajo el sol y buscar espacios con sombra o aire acondicionado para prevenir golpes de calor, en medio de las altas temperaturas en Estados Unidos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exclusivo: la Fiscalía presentó el organigrama criminal del escándalo de la UNGRD. En la pirámide aparece Carlos Ramón González, y al final figura un precandidato presidencial

2. Estas son las claves de la condena contra Diego Cadena, el exabogado del expresidente Álvaro Uribe

3. Campesinos, víctimas y reinsertados se pelean dos grandes predios en el Valle entregados por el Gobierno hace 20 años; el lío ha dejado muertos y desplazados

4. ¿De quién es Santa Rosa, que enfrenta a Gustavo Petro con Perú? SEMANA visitó la isla y habló con sus pobladores

5. ¿Paz a la vista? Las claves de la histórica reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidosvideo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.