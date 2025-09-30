“Pequeño J”, el presunto autor intelectual de brutal triple femicidio en Argentina, fue detenido en Perú

El gobierno argentino confirmó en las últimas horas de este martes, 30 de septiembre, la detención en Perú de “Pequeño J”, considerado el autor intelectual de un brutal triple femicidio la semana pasada que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico.

El miércoles pasado fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos enterrados y mutilados de dos jóvenes mujeres y una adolescente, tras un crimen transmitido en redes sociales a un grupo cerrado que conmocionó a la sociedad argentina.

Autoridades argentinas y peruanas confirmaron la captura en Perú de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, de 20 años y de nacionalidad peruana; y de Matías Ozorio, de 28, ciudadano argentino y que supuestamente actúa como su segundo al mando.

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana”, dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

La detención tuvo lugar gracias al trabajo de inteligencia del “personal de la policía nacional (...) que ha conllevado a estas capturas”, dijo a periodistas en Lima el general Zenon Santos Loayza Díaz, director de investigación criminal de la policía nacional de Perú, frente a la oficina de la dirección antidrogas.

La Justicia argentina les atribuye el delito de “homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género, reiterado en tres hechos, en agravio de tres mujeres, entre ellas una menor de edad”, detalló el comunicado de la policía peruana.

El crimen

En total ya son nueve los detenidos por la tortura y asesinato de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15. Las tres fueron vistas por última ves el 19 de septiembre.

El crimen fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló la semana pasada el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

El triple femicidio y su difusión fue un mensaje “aleccionador” por parte de un jefe narco por un supuesto robo de drogas, según el funcionario.

Según muestran las cámaras de la ciudad, las tres jóvenes subieron aparentemente por voluntad propia a un automóvil que las condujo a la casa de Florencio Varela, un barrio en la periferia sur de Buenos Aires, donde fueron hallados sus cuerpos sin vida el miércoles siguiente.

El ministro Javier Alonso dio a conocer el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15). | Foto: Foto de redes sociales: @GamaNoticiasEc

El crimen generó un fuerte repudio social cristalizado en una manifestación el sábado en la que miles de personas se movilizaron al Congreso nacional en Buenos Aires al grito de justicia.