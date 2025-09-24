Un hecho lamentable tuvo lugar en la autopista Acajete-Amozoc, en Puebla, México, donde un reportero identificado como Jacob Linaldi descubrió que las víctimas del siniestro eran sus propios familiares.

El accidente automovilístico, ocurrido en las últimas horas, hizo que Linaldi se trasladara al lugar de los hechos para reportar en vivo y en directo lo ocurrido para el medio El Informante MX, donde trabajaba y al que se disponía a detallar lo sucedido.

Durante la transmisión y con la voz entrecortada, Linaldi reveló que entre los heridos se encontraban sus hijos y su exesposa, junto a su exsuegro.

Reportero narra accidente y resultó ser su propia familia.



El periodista Jacob Linaldi cubría un choque en la carretera Acajete cuando se dio cuenta de que las víctimas eran sus hijos, su exesposa y su exsuegro. Un menor fue hospitalizado con lesión en la mandíbula, mientras que… pic.twitter.com/XGFN7UPjkf — Lucero Alvarez (@_LuceroAlvarez) September 23, 2025

Uno de los menores, entre los 10 y los 11 años, fue internado en un hospital porque sufrió una desviación de su mandíbula, mientras que los otros dos menores se encontraron fuera de peligro y estables, pese al gran susto tras el siniestro.

“Mencionar que los afectados son mis hijos, mi exesposa y mi exsuegro, los que tuvieron este percance”, dijo el periodista con la voz entrecortada mientras grababa los vehículos siniestrados.

El accidente se registró en el cerro del Pinal, en Acajete, según la información que dio el periodista. El vehículo en el que se transportaba sus familiares era de marca Tsuru, mientras que el conductor que habría ocasionado el accidente iba en un Mazda de color rojo y, al parecer, el hombre se encontraba en estado de embriaguez.

Las víctimas fueron atendidas en un centro hospitalario | Foto: X/@_LuceroAlvarez

“Solicitamos apoyo a la Fiscalía para que nos pueda ayudar, en este caso, a mi familia. Porque déjenme informarles que parte de mi trabajo también es estar en estos momentos, en este lugar”, dijo el reportero.

“De antemano, les damos muchas gracias a los seguidores que están aquí activos, apoyándonos en estas transmisiones. Muchas gracias y estamos a la orden. Desde Puebla, México, Jacob Linaldi”, se despidió entre lágrimas.

Según reportan los medios locales, la familia logró salir con vida después del incidente, pese a algunas lesiones leves, y pudieron ser atendidos en un hospital cercano, aunque el automóvil sufrió daños graves. Mientras que las autoridades continúan investigando las razones del accidente.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar y reconocieron la templanza con la que el periodista logró mantener la postura al momento de reportar lo sucedido. Incluso, varios usuarios enviaron mensajes de solidaridad a Linaldi, deseando una pronta recuperación a sus familiares.

El video muestra uno de los vehículos accidentados | Foto: X/_LuceroAlvarez

En el último año, se han registrado varios accidentes graves en la autopista Amozoc-Perote, especialmente en el tramo de Amozoc a Acajete y Cuapiaxtla.