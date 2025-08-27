Una periodista del medio Univisión rompió en llanto mientras estaba reportando la noticia del tiroteo en Minneapolis, que dejó dos niños, de 8 y 10 años, muertos y otras 17 personas.

El terrible hecho ha conmovido a todo el país por lo atroz de su naturaleza.

La periodista, quien también afirmó en la transmisión ser mamá, se expresó con tristeza en medio de su reportería:

“Como mamá, nos duele que se registre este tipo de incidentes, porque todos los días mandamos a nuestros niños a las escuelas pensando que van a estar bien, pero desafortunadamente estamos con esta noticia de última hora”.

La transmisión avanzó y la periodista, todavía afectada, se disculpó y dejó un mensaje: “Pido disculpas por emocionarme de esta forma, pero de verdad que es injusto que los muchachos vayan a sus escuelas y tengan que enfrentar esto”.

El ataque ocurrió durante la misa matutina en la escuela católica Annunciation, mientras los niños se encontraban en un acto religioso realizado la primera semana de clases de los niños.

El atacante arremetió contra las ventanas de la iglesia, armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Después del ataque se suicidó.

De acuerdo con Brian O’Hara, jefe de policía, las autoridades acudieron al lugar de los hechos alrededor de las 8:30 a. m., hora local. O’Hara también informó que encontraron una especie de “bomba de humo” parecida a un fuego artificial.

Padres esperan noticias de sus hijos tras un tiroteo masivo en la Iglesia de la Anunciación el miércoles 27 de agosto de 2025 en Minneapolis. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune vía AP) | Foto: AP

Las indagaciones policiales han demostrado que el atacante actuó solo y, además, de acuerdo con fuentes policiales que informaron a la cadena CBS News, el presunto atacante sería un hombre de 23 años llamado Robin Westman, residente de Minneapolis.

Kash Patel, director del FBI, anunció que se está investigando el crimen como un acto de terrorismo y un crimen de odio a los católicos.

“El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra los católicos”, declaró Patel en X, añadiendo que el tirador ha sido identificado como “Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman”.

Minnesota se encuentra ubicado en un puesto alto en cuestión de seguridad y regulación de armas de fuego comparado con el resto del país, estando en el puesto 14, de un total de 50 estados, según un análisis del grupo de defensa de la seguridad de armas.

Las autoridades piden que se investigue cómo se obtuvieron las armas y con qué permisos.

Mientras tanto, las reacciones al terrible ataque no terminan ahí, porque incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó en su red social, Truth Social, sobre lo ocurrido:

“La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados!”.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad, mencionó que siguen de cerca la situación.