Perú: Dina Boluarte habló sobre los policías heridos en protestas; pidió diferenciar las pacíficas de las violentas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, que habló este viernes en una alocución presidencial mencionó que Perú necesita reforzar su democracia, porque es frágil. Boluarte reconoció también que en medio de las protestas ha habido excesos de las autoridades y lamentó el hecho, pero enfatizó en que hay víctimas entre los cuerpos de seguridad y no solo entre los civiles.

Boluarte enfatizó este viernes que, las protestas que han dejado ya a 48 civiles muertos y un policía, no siempre han sido de carácter pacífico.

Según la mandataria, la prensa no ha informado lo suficiente sobre este tipo de víctimas: “Si ha habido excesos de parte de la Policía en las detenciones, lamentamos mucho, pero hay policías heridos, muchos de ellos de gravedad, que sería bueno que la prensa recoja porque todos tienen derechos”.

Las protestas no son pacíficas

Boluarte enfatizó este viernes que las protestas que han dejado ya a 48 civiles muertos y un policía no siempre han sido de carácter pacífico.

“No todos están marchando de forma pacífica. Hay otros que están generando violencia, caos y terror. Nosotros, como ciudadanos que hemos salido de los 20 años de terror que ha generado Sendero Luminoso, no queremos retroceder a esa historia negra del país”, precisó Boluarte.

La presidenta reconoció también la importancia de las manifestaciones, que han tenido como objetivo principal pedir su renuncia: “muchas de esas protestas son justas porque quieren que se resuelva esto. - Foto: REUTERS

Boluarte, quien se convierte en sexta persona en ocupar el cargo de presidente en Perú desde marzo de 2018 y la primera mujer en asumirlo, enfrenta protestas en su contra desde el segundo día de su mandato, iniciado hace poco más de dos meses.

Dina Boluarte era la vicepresidente de Pedro Castillo, del partido Perú Libre de izquierda y quien fue destituido por el Congreso tras intentar disolverlo por decreto. Posterior a su destitución Castillo fue detenido.

La presidenta reconoció también la importancia de las manifestaciones, que han tenido como objetivo principal pedir su renuncia: “muchas de esas protestas son justas porque quieren que se resuelva esto. Muchos de los que están marchando sienten que lo hacen para resolver la agenda social. No mezclemos con una agenda política, que no nos lleva a un buen puerto. Déjennos trabajar en calma. La violencia no tiene que ser el pan de cada día: el pan de cada día tiene que ser el trabajo honrado”.

Aunque el periodo de Castillo, y por consecuencia de Boluarte, iba hasta el 2026, el Congreso adelantó las elecciones presidenciales para abril de 2024; sin embargo, los manifestantes piden un adelanto a este mismo año, una iniciativa que Boluarte presentó, pero que el Congreso no ha aprobado.

Boluarte insistió en pedir al Congreso su apoyo: “(Llamo) al Congreso de la República en ese rol de primer poder del Estado. Miremos con esa responsabilidad lo que las personas y las calles exigen, y vuelvan a plantear el tema del adelanto de elecciones”, pidió.

El último fallecido

El último fallecido se registró el jueves en enfrentamientos tras una protesta en la provincia de Aymaraes, en la región de Apurímac, ubicada a 776 km al sur de Lima.

“Lamento mucho el fallecimiento del ciudadano en Apurímac el día de ayer, en ese enfrentamiento en el cual ha resultado incendiado un bus de transporte interprovincial, se ha incendiado el peaje. Mis condolencias desde acá a la familia”, dijo Boluarte.

Sobre Puno, región andina fronteriza con Bolivia y que ha sido la más combativa durante todo el ciclo de protestas, Boluarte hizo un llamado a la reflexión.

Invitó a “los hermanos de Puno a reflexionar, porque estas violencias radicalizadas no están ayudándolos. Son millones y millones (de soles) que se están perdiendo diariamente allá”, indicó.

E incluso dijo que sus exhortos al diálogo en esta región no han prosperado por “temor de muchas de las autoridades de Puno. Están asustados por la presión de este grupo violentista”, acusó sin identificarlos particularmente.

Con información de AFP