Petro mantendrá la Llave de Oro de Madrid, pese a oposición en España por su pasado en el M-19. Polémica

Las críticas contra Martínez no se hicieron esperar por parte de algunos parlamentarios españoles. “Señor portavoz, que a usted no le guste quién ocupa la presidencia de Colombia, no hace de Colombia un país autocrático”, aseguró la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.

“Estas llaves no se le entregan a Petro, aunque las recoja Petro. Se le entregan a García Márquez, se le entrega a Botero, se le entrega a Álvaro Uribe. A mí tampoco me gusta (Petro), pero que no me guste el presidente no tiene nada que ver con que se le falte el respeto al pueblo que representa”, dijo Rivera de la Cruz, ligada al Partido Popular.