Polémica porque AMLO dijo que ayudar a los pobres es estrategia política: ¿bajo qué contexto lo aseguró?

La conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, centró la polémica luego de que en redes sociales circulara solo un fragmento de una intervención que dura más de dos horas. En esta, uno de los temas que centró la discusión es la opinión del mandatario sobre el apoyo a las clases populares o menores favorecidas.

La duda sembrada, tras la conferencia de este miércoles 4 de diciembre, partió a raíz de una pregunta (de carácter ético) sobre el periodista, Guillermo Sheridan, quien fue acusado de recibir salario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sin dictar clases. Al respecto, hizo mención a la necesidad de que en el país se establezca una transformación que deje atrás lo que llamó “regímenes”.

Es media noche para mí.

¿Alguien serio o de algún medio que visitó Palacio, puede confirmar si este video donde el presidente López Obrador dice que “apoyar a los pobres es estrategia política” está editado o algo por el estilo? pic.twitter.com/T6AiyPxLnN — Simón Levy (@SimonLevyMx) January 4, 2023

En mitad de su mensaje evocó una conversación que tuvo hace aproximadamente un mes con el empresario Claudio X. González Laporte, quien lo cuestionó por supuestamente estar polarizando al país a diario y profundizar la división interna. Su respuesta, en ese momento, fue que no había nada ‘personal’ sino que se reflejaba cómo “una minoría” buscaba que regresara el privilegio hacia ciertos intereses económicos, en lugar del pueblo.

Claudio X. González Laporte recriminó a AMLO dejar al país en la polarización y en la división.https://t.co/rxON0Nk0WV — MX Político (@NoticiasMXP) December 20, 2022

“Me preguntó que por qué la polarización. Me confesó algo que no sabía, que veía las mañaneras (...). Que iba yo a dejar el país dividido, que si no era mejor la unidad nacional. Y le dije que no era polarización, que era politización, para empezar, porque cuantitativamente la mayoría de la gente estaba a favor de la transformación”, respondió AMLO, según recogió Forbes.

¿Qué dijo sobre ayudar a los pobres?

En esa línea, el mandatario norteamericano hizo hincapié en que su administración ha procurado priorizar las necesidades de los pobres y que, para lograr un cambio, era vital una base social. A lo anterior se suma lo que el jefe de Estado describió como una sensación de “felicidad” cuando se asistía a los sectores menos favorecidos.

“No hay nada que compense o equipare con la satisfacción que produce (...) ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso; pero, además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque cuando se necesite defender, en este caso, la transformación se cuenta con ellos”, apuntó el mandatario, para quien no sucede lo mismo con sectores de clase media y alta.

En uno de los videos que empezaron a circular en redes sociales, se destaca solamente el momento en el que AMLO refiere a la asistencia de los sectores populares, pero no se hace mención a lo que había dicho previamente. De hecho, uno de los clips (que dura un minuto y medio) se corta justo cuando habla de estrategia política.

Momento exacto en el que Obrador reconoce que a los pobres no se les ayuda, si no se les compra.

Lo importante es seguir teniéndolos pobres y dependientes del Estado, porque si consiguen dinero, ya no pueden manipularlos.pic.twitter.com/JkRLHRUEml — DoñaPily (@dona_pily2) January 5, 2023

Exactamente, lo que continúa es: “No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política y, el ejemplo, muy doloroso que tenemos los mexicanos es el caso del asesinato del presidente Madero: un hombre bueno, un santo que quería que se estableciera una auténtica democracia en nuestro país, que se garantizaran las libertades (...). “, en palabras de AMLO.

“Con lo que podía llevar a cabo su plan, y no era fácil, la condición era los que se apoyaran con los campesinos, con el zapatismo para afianzarse y enfrentar al antiguo régimen que 34 años (estuvo) de poder. ¿Cómo se enfrenta eso? Una cosa muy complicada en todos los sentidos”, añadió.

La polémica se suscitó tras la conferencia matutina de este miércoles 4 de enero de 2022 (imagen tomada el 16 de diciembre). - Foto: Reuters / Raquel Cunha

En relación con la tensión suscitada en torno al periodista y colaborador de El Universal, Guillermo Sheridan, este se defendió y respondió al gobierno de López Obrador. El comunicador aseguró que tenía evidencias de que sí trabajaba en la UNAM.

“Como cuando se me acusa de ‘aviador’ se acusa de complicidad a la UNAM, debo declarar, como investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas desde hace 40 años, que sí trabajo y que así lo certifican las muchas comisiones de pares y autoridades que anualmente revisan mis informes y proyectos”, recogió el portal mexicano Etcétera.