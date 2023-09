Policía tailandés encargado del caso de Daniel Sancho es investigado por corrupción

En junio y julio se detuvo a cuatro personas en relación con el caso. Se emitieron órdenes de arresto para otras 23 personas, dijo Trairong. Entre ellos se incluyen ocho policías que fueron arrestados el lunes 25 de septiembre y que Surachate reconoció que son sus subordinados. El propio Surachate no fue nombrado en una orden judicial y no fue detenido, según Associated Press.